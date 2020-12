Il suffit de regarder par la fenêtre pour voir que cette année il y avait des nuances d’horreur; et la terrible image se révèle encore plus austère lorsque la nouvelle est suivie. La réalité pénible a affecté toutes les dimensions des relations humaines, y compris celles de sa psyché et de sa vie spirituelle.

La pandémie COVID a sans aucun doute changé le visage et le rythme des communautés religieuses à travers le monde; à mesure que la vie quotidienne des gens se transformait, il était impossible que la relation de l’humanité à la divinité reste la même. Il est vrai que l’avancement d’un style de vie plus proche du consumérisme et le fonctionnement vertigineux de l’époque ont éloigné des millions de personnes de l’expérience spirituelle qui a accompagné des générations entières.

Jusqu’au début de 2020, presque toutes les enquêtes à travers le monde reflétaient une croissance potentielle de la population qui se déclare athée ou agnostique; Le Mexique a presque atteint 5 millions d’habitants sans religion dans la deuxième décennie du XXIe siècle et au niveau mondial, les nations ont oscillé entre 7 et 30 pour cent d’athées dans leurs villes.

L’existence dans un monde trop occupé, surpeuplé et hyperdynamique, ainsi que les expressions peu attrayantes du fanatisme religieux, ne semblent pas favoriser une relation saine et transcendantale chez les hommes et les femmes du 21e siècle, ni se tourner vers le ciel de la promesse éternelle ni chercher dans le cosmos inconnaissable de l’âme les réponses aux questions insondables de l’existence.

Le 25 janvier, l’INEGI publiera les premiers résultats du recensement de la population et des logements au Mexique, une enquête menée à cheval dans les premiers jours de la pandémie. On ne sait toujours pas quelles réponses à la religion les Mexicains auront exprimées dans le recensement, mais il est probable que juste à ce moment critique, dix mois après les premiers signes avant-coureurs mondiaux du coronavirus, beaucoup auront changé d’avis.

Les institutions religieuses de toutes confessions et confessions ont été confrontées à un sérieux dilemme d’attitude face à la réalité pandémique: saisir son expression quotidienne (ses rites et cultes, ses célébrations, pèlerinages et festivals) comme un clou brûlant face au progressiste effondrement du monde connu; ou plonger pleinement avec l’humanité dans un abîme d’incertitude, dans un nouveau désert où les questions prévalent tandis que les réponses s’évaporent dans le silence.

En tout cas, cela a été une année difficile pour l’humanité dans sa relation avec Dieu: pour ceux qui sont encore croyants, même s’ils ne peuvent pas exprimer leur spiritualité de la manière dont ils l’ont fait; et pour ceux qui avaient renoncé à la foi, bien qu’il semble que la confiance dans l’espérance soit la dernière carte sous le pauvre paquet de nos ressources et capacités. Autrement dit, les frontières entre le sacré et le profane ont été soudainement modifiées et redéfinies dans des positions que nous n’avons peut-être pas encore réussi à assimiler.

Des communautés religieuses qui ne voulaient pas renoncer à leurs habitudes de congrégation (bien que dans le processus elles portent le fardeau de la maladie ou de la mort d’une personne innocente) aux fidèles qui continuent d’attendre le prodige derrière leurs fenêtres, l’expérience religieuse a été radicalement affectée par la pandémie.

Il y a des ministres qui regardent avec angoisse les temples de leurs rituels ou les coffres de leurs aumônes et ne peuvent s’empêcher de penser que cela a été «une année sans Dieu»; Il y a des fidèles en prière dont les prières désespérées face à la perte semblaient sans réponse et il est probable qu’aujourd’hui, ils pensent que cela a été «une année sans Dieu»; il y a des serviteurs pieux qui ont obéi à la règle d’or, aidé leur prochain autant que possible sans que rien de tout cela n’ait vraiment d’impact et maintenant, vides de sens, expirés épuisés tandis que l’idée d ‘«un an sans Dieu» plane parmi leur angoisse.

Pour les sociologues, cependant, le visage modérément compréhensible de la religion n’est pas dans l’essence de la divinité mais dans le fonctionnement des institutions religieuses et la manière dont elles façonnent la vie des fidèles vers l’ordre et la raison; Et, nous devons dire, 2020 a été une année fondamentalement chaotique.

Peut-être que 2021 sera l’occasion de réorienter la relation de l’humanité avec la spiritualité; réparer par de nouvelles expressions et langages le chemin dans lequel les peuples ont toujours trouvé un sens, l’espace dans lequel ils se sentent participants à la transcendance, la réalité qui n’a pas été privée de sa pérennité et de son efficacité. Les institutions religieuses qui la comprennent et l’acceptent pourront accompagner l’homme dans une nouvelle ère de son existence toujours fragile.

* Directeur de VCNoticias.com

@monroyfelipe

