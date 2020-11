L’apparition la plus récente de Ahsoka tano dans sa version live-action pour la série ‘Le Madalorien’ Pour la plate-forme Disney +, c’était l’une des plus grandes surprises de la série, puisque l’interprétation de Rosario Dawson a été saluée par les fans de Star Wars, bien qu’on ne sache pas si nous aurons plus de ce personnage plus tard, mais une récente Le message de l’actrice a peut-être révélé qu’Ahsoka Tano reviendrait dans “ The Madalorian ”.

La série “ The Mandalorian ” a été l’un des plus grands succès de Star Wars et de la plate-forme Disney +, car après le grand succès qu’elle a eu, elle a travaillé sur plus de séries qui élargissent cet univers au-delà des films. et il est prévu que la phase de production de la série de Obi-Wan Kenobi et Cassian Andor, En plus de cela, il a été question d’un Série solo d’Ahsoka Tano.

La bonne réception de ce Jedi n’est peut-être pas terminée, car à travers une publication Rosario Dawson a peut-être révélé qu’Ahsoka Tano reviendrait au “ Madalorian ”, parce qu’il a partagé une photo avec Simon Kassianides, qui joue Axe Woves, déclarant qu’il aimait travailler avec lui, mais ces deux personnages n’apparaissaient pas dans le même chapitre et n’ont pas interagi, il est donc très probable qu’ils reviendront pour un autre chapitre et il n’est pas exclu que nous reverrons Bo-Katan Kryze.

«Sur son nouvel Instagram, Rosario Dawson, a expliqué à quel point elle aimait travailler avec Simon Kassianides, qui joue Axe Woves. Est-il possible que Dawson ait indirectement laissé entendre / confirmé qu’Ahsoka pourrait encore revenir cette saison? “ Source: https://t.co/811A1NmkKp pic.twitter.com/OFaAYEziob – Director Krennic (@BeingKrennic) 30 novembre 2020

Le chapitre “ Le Jedi ” de “ Le Mandalorien ” a eu beaucoup de révélations, puisque nous avons non seulement vu Ahsoka Tano, nous connaissions également le nom et une partie du passé de Baby Yoda, donc son retour peut être lié à cela. cher personnage.