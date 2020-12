Mexico.- Animalia en Australie est le prochain film d’animation de Netflix, qui sera présenté en première mondiale et qui sera exprimé en anglais, sa langue d’origine, Aislinn derbez.

Cette comédie animée pleine d’aventures sortira en 2021.

Animalia en Australie montre qu’être différent ne signifie pas que vous n’êtes pas beau.

De quoi parle Animalia en Australie?

Lassés d’être enfermés dans leur terrarium et de voir les humains les regarder comme des monstres, un groupe de créatures les plus meurtrières d’Australie planifie une évasion du zoo où ils ne seront pas jugés sur leurs écailles ou leurs crocs.

Le chef du groupe est Maddie (Isla Fisher), un serpent venimeux mais avec un cœur d’or, qui est accompagné par le sortant Zoe (Miranda Tapsell), le lutin australien Frank (Guy Pearce), une araignée (Aislinn) avec un l’amour non partagé et le scorpion sensible Nigel (Angus Imrie).

Lorsqu’ils sont rejoints de manière inattendue par leur ennemi Pretty Boy (Tim Minchin), un koala magnifique mais insupportable, ils n’ont d’autre choix que de l’emmener avec eux.

Ainsi, ils commencent un voyage effrayant et amusant à travers l’Australie, alors que Chaz (Eric Bana), le gardien de zoo et son compagnon aventurier (Diesel Cash La Torraca) les poursuivent.

VOUS AVEZ VU: Mulán fait ses débuts ce vendredi sur Disney +

Animalia en Australie marque les débuts en tant que réalisateur de Clare Knight et Harry Cripps, et présente également les voix dans la version anglaise d’Aislinn Derbez, Isla Fisher, Tim Minchin et Eric Bana.

Le producteur est Daniela Mazzucato, et la production exécutive est en charge d’Akiva Goldsman et Greg Lessans, qui ont créé l’histoire avec Harry Cripps.

«J’ai toujours été ému par les histoires de beauté intérieure. Maddie, d’une manière unique, est la beauté et la bête en même temps, et faire passer ce message dans une comédie est la cerise sur le gâteau. ” La réalisatrice Clare Knight a mentionné.

«En grandissant en Australie, j’allais beaucoup dans les Blue Mountains, où vivent différents types de serpents et d’araignées, ce que j’ai toujours aimé plus que ces beaux animaux en peluche. Donc faire un film où les héros sont ces mignonnes petites créatures venimeuses est un vrai cadeau. C’est une lettre d’amour à la faune diversifiée et unique de l’Australie ».

Ajout de Harry Cripps, réalisateur et scénariste:

Réalisé par Clare Knight (monteuse de The Great LEGO Adventure 2 et de la trilogie Kung Fu Panda) et Harry Cripps (Penguin Bloom), ce film est produit par Daniela Mazzucato, produit exécutif par Akiva Goldsman (lauréat d’un Oscar pour Una) esprit brillant).

npq

Suivez-nous sur Twitter

Aislinn Derbez, voix, Animaux en Australie, animation, film d’animation, Netflix,