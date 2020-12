Les redémarrages consécutifs des productions des années 80 et 90 deviennent monnaie courante pour profiter de la nostalgie de ces années, en plus de raviver les carrières de certains acteurs en revenant pour prendre des rôles emblématiques et l’un d’entre eux est Eddie Murphy, qui, après plus de 30 ans, reprend le rôle d’Akeem et a finalement sorti le premières images de «Coming 2 America».

Le film ‘Venant en Amérique’, mieux connu en Amérique latine comme ‘Un prince à New York’ Il est sorti en 1988, où le prince Akeem, joué par Eddie Murphy, voyage de son Zamunda natal aux États-Unis à la recherche de tomber amoureux et de pouvoir avoir une femme et malgré le fait que beaucoup pensaient que l’histoire était terminée, ces derniers mois, elle est devenue connue. qu’une suite était en préparation avec l’ensemble du casting original.

Grâce aux réseaux sociaux d’Amazon Primer Video, le premières images de ‘Coming 2 America’, où vous pouvez voir non seulement Eddie Murphy, mais aussi Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley et Garcelle Beauvais, en plus de revoir les personnages emblématiques du salon de coiffure.

La production de ce film a connu quelques revers, car il a subi des retards dus à la pandémie de coronavirus, en plus de faire savoir que Je n’atteindrais pas les salles de cinéma, mais sur la plate-forme Amazon Prime Video et devrait être disponible pour le 5 mars 2021 On s’attend donc à ce que dans les prochains jours la première bande-annonce de cette suite soit publiée, ce qui marquera le retour d’Eddie Murphy à la comédie après quelques tentatives infructueuses.