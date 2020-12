Two Meters Underground (2001-2005), cette comédie noire sur la mort qui était elle-même un drame lumineux sur la vie, était l’une des fictions de HBO qui ont rendu les séries à la mode et nous ont convaincus de payer pour le faire. . L’homme derrière elle, Alan Ball, a également glissé le terme showrunner dans le dictionnaire de nombreux téléspectateurs, en tant que créateur, scénariste et producteur. Depuis, tout ce qui porte son empreinte est digne d’attention. Une partie de cette combinaison sophistiquée de genres et de thèmes reste dans son nouveau film. Mon oncle Frank, qui peut être vu sur Amazon Prime Video, est un compte aussi pertinent pour l’Américain que pour son protagoniste. À 63 ans, Ball devait en quelque sorte réorganiser une partie de sa propre biographie.

Lors d’une de ses visites au domicile familial en Géorgie, il a décidé de dire à sa mère qu’il était gay à la fin de la trentaine. «Quand je lui ai dit, elle a répondu: Je pense que ton père était comme ça aussi. À ce moment-là, il était déjà décédé et cette révélation m’a choquée. Le lendemain, alors que nous roulions au bord d’un lac, il m’a dit qu’un ami très proche de mon père s’était noyé là-bas alors qu’ils étaient tous les deux très jeunes. C’était quelqu’un dont je n’avais jamais entendu parler, alors qu’il avait beaucoup compté dans sa vie », se souvient Ball dans une interview avec EL PAÍS. Cette histoire d’amour tragique inattendue entre deux garçons, dans laquelle l’un est mort et l’autre a dû vivre avec pour le reste de sa vie sans pouvoir exprimer ce qu’il ressentait, a hanté le réalisateur et le scénariste pendant des décennies. “Je ne pourrais jamais demander à mon père dans quelle mesure tout cela était réel, donc ça me restait tellement dans la tête que je ne pouvais le sortir qu’en écrivant un scénario à ce sujet.”

Situé en 1973, le film est basé sur la relation étroite entre Beth, 18 ans, et son oncle (le Frank du titre, professeur d’université charismatique). Leur lien est renforcé lors d’un road trip de New York à la ville de Caroline du Sud où vit le reste de leur famille et qui est soudainement rejoint par Walid, son amant secret. Ensemble, ils vont aux funérailles du patriarche du clan, un homme impératif et intolérant, selon les normes de l’époque.

L’acteur britannique Paul Bettany (un rôle de soutien prestigieux dans Master and Commander, A Wonderful Mind and the Avengers saga) brille en tant que protagoniste chaleureux et tourmenté. Son histoire personnelle résonne également avec Mon oncle Frank, car son propre père est sorti du placard à la fin de sa vie. Cette coïncidence “n’était pas une obligation, mais c’était un énorme avantage” pour qu’il puisse jouer le rôle et faire face à ce conflit interne “dans lequel le plus coûteux est de se pardonner”. Avec ces éléments, Ball dépeint d’un autre point de vue l’homophobie intériorisée qu’il a déjà abordée dans American Beauty, dont le scénario lui a valu un Oscar en 2000. Mi-romantique et mi-cynique, comme il se définit, cette dualité personnelle a a donné le ton à son travail, comme dans ce film et son autre série culte, True Blood. «Je dois admettre que cette fois, la partie romantique a gagné. J’ai ressenti le besoin de réfléchir à une telle question avec espoir ».

Pour compléter les liens entre réalité et fiction, Walid, le personnage qui complète le trio principal, est interprété par Peter Macdissi, le couple réel du réalisateur. C’est un immigrant d’Arabie saoudite qui n’a pas non plus admis son homosexualité à ses proches. «Je propose généralement que mes projets ne soient pas des histoires sur les Blancs. Il est temps d’accepter une fois pour toutes que l’Amérique est une communauté diversifiée et que ce n’est pas un crime d’être d’une autre race », déclare Ball.

Son nom a été placé ces dernières années dans le peloton anti-Trump qui a constitué une grande partie de l’industrie du divertissement américaine. «Ce type est la pire chose qui soit arrivée à mon pays. Penser à votre deuxième mandat est terrifiant. Mais je ne considère pas que mon travail ait un grand impact lorsqu’il s’agit de changer les mentalités », a-t-il admis quelques jours avant les élections que le candidat démocrate Joe Biden avait remporté une victoire confortable.

Pour façonner une histoire aussi personnelle avec Mon oncle Frank, Ball utilise le genre désormais classique du road trip, une évolution de l’éternelle odyssée homérique à laquelle il donne une nouvelle tournure. Dans ce cas, le voyage est double. Le conte initiatique de Beth, la jeune narratrice, est en même temps le retour au domicile de son oncle admiré. «C’est un format qui fonctionne toujours, car c’est une grande métaphore de notre existence. Après tout, nous commençons tous à un moment et nous finissons à un autre. La vie est un voyage et nous en avons tous un à raconter », conclut-il.