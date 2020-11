Alan Estrada Il a décidé de ne pas perdre courage avant le 20e anniversaire de sa carrière artistique et ses 10 ans en tant que youtubeur, et il l’a célébré avec beaucoup de travail très polyvalent faisant partie de divers projets de cette année difficile.

«Nous voulions faire une grande fête qui ne se produira pas, pour l’instant, mais nous avons fait un spectacle de Exhausted, le concert numérique Outside the cast et c’était une façon de célébrer.

C’est ce que l’acteur a dit dans une récente interview, à propos de sa participation à l’émission Who is the mask?, Où il a joué le personnage de Jalapeño.

Alan Estrada a commencé sa carrière en 2000 et la renommée lui est venue en 2006 grâce à son rôle de Mario dans la comédie musicale Today I Can’t Get Up, basée sur la musique de Mecano.

Depuis, il a participé au théâtre, au cinéma et à la télévision, jusqu’à ce qu’il trouve un moyen de transformer l’une de ses passions en son travail.

Le Vlogger est né

En 2010, Alan Estrada a lancé un blog vidéo sur YouTube où il a posté ses expériences des voyages qu’il a faits et tout a commencé comme un passe-temps pour montrer à sa famille et à ses amis ses souvenirs.

Sa chaîne Alan x el mundo est devenue si célèbre qu’elle est devenue l’un des youtubeurs de voyage en espagnol les plus suivis au monde.

La notoriété qu’Alan Estrada a dans ces deux aspects de sa vie professionnelle “ne coïncide pas toujours”, puisqu’il considère que son public est très défini dans chaque projet.

Il a également souligné que les 20 années de carrière artistique qui jalonnent sa carrière l’ont aidé à avoir une sécurité d’expression particulière face aux médias numériques.

Alan Estrada a dû ralentir ses voyages à travers le monde en raison de la pandémie de coronavirus et maintenant il a repris sa chaîne avec des vidéos dans lesquelles il se rendra dans divers endroits du Mexique “et dans les pays vers lesquels vous pouvez voyager”.

Le premier état qu’il a visité, qui est déjà sur un feu vert, était Campeche.

Il met le masque Jalapeño

Alan a trouvé des points de convergence entre les deux œuvres, par exemple sa participation au programme “Qui est le masque?”, Où il a chanté et dansé des chansons populaires cachant son identité sous le personnage de Jalapeño.

«J’ai adoré être retourné à la télé pour faire ‘Who is the mask?’, Je pense que cela m’a donné l’opportunité de relier mes deux carrières de“ Alan around the World ”et Alan Estrada, beaucoup de gens qui me connaissent de voyager ne savent pas que j’agis et chante ».

Au programme, son personnage de Jalapeño cachait son identité et prit le risque de chanter des chansons de Luis Miguel et se trouva en rude concurrence avec des personnalités du monde du divertissement, d’Internet et du sport.

