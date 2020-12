Mexico.- Les chanteurs Emmanuel Oui Alexandre Acha rejoignez en tant qu’invités spéciaux au concert de Noël en streaming Partager la vie et l’espoir à Noël, qui propose chaque année au ténor Fernando de la Mora.

Ce concert de Noël est au profit de la Partagez Life AC Foundation, une association à but non lucratif, qui promeut le don de moelle osseuse pour lutter contre la leucémie.

Le concert numérique est dirigé par l’enseignant Rodrigo Macias en charge de la Orchestre de chambre mexicain. Comme chaque année, depuis 18 ans, le ténor mexicain, bienfaiteur de cette cause, donne un gala avec un répertoire différent.

A cette occasion, en raison de la pandémie, le concert a changé de format et s’est enrichi d’un répertoire de chants de Noël, qui donnent l’espoir d’une fin d’année très dure pour tous, ce n’était pas l’exception pour cette association qui avait très peu de dons.

Emmanuel, son fils Alexander Acha et Fernando de la Mora interpréteront des chansons de leurs propres albums de Noël et feront quelques duos, a partagé le ténor lors d’une conférence de presse via zoom.

«Nous allons chanter chacun seul, nous allons chanter un duo Emmanuel et moi, Alexandre et moi, et nous trois ensemble à la fin, ce sera quelque chose à cent pour cent de Noël, nous aurions souhaité que ce soit quelque chose de plus complet, que nous pourrions chanter plus de notre répertoire mais cela ne pouvait pas être dû au temps ».

De la Mora a annoncé que le concert avait déjà été enregistré sur la scène du Centro Cultural Mexiquense Anáhuac et sera diffusé le 18 décembre à 20h00, via Cinépolis Klic.

Un défi à tous points de vue

Le ténor a déclaré que l’enregistrement présentait des défis techniques en raison de la présence de tant d’artistes sur scène, en particulier pour maintenir les conditions de sécurité contre le COVID-19.

Une distance saine était toujours maintenue et certains membres de l’orchestre, tels que les percussionnistes et autres instruments, utilisaient des masques; à l’exception des souffles et des chanteurs Emmanuel, Alexander et de la Mora.

«Je me sentais en famille, c’était très simple, j’ai rencontré, comme prévu, deux grands professionnels, des gens qui ont le même enthousiasme que moi, deux professionnels, tout aussi exigeants que moi. C’était très facile, complexe en raison des mesures d’assainissement que nous devions conserver, mais facile à partager avec eux.

Nous avions besoin du public, mais la cause nous a obligés à être beaucoup plus élevés, c’était très agréable de le réaliser avec Emmanuel, Alexander, Rodrigo et l’Orchestre, nous avions tous, malgré la foule, une distance saine et nous étions très responsables ».

Fernando de la Mora a appelé le public à faire preuve d’empathie envers cette cause, car obtenir un simple don de moelle osseuse coûte environ 70 000 $.

«Nous sommes au service d’une cause, nous allons recevoir une aide financière et cela va sauver des vies, c’est quelque chose d’important, nous parlons de quelque chose qui devrait nous remplir le cœur, peu importe si le public est devant ou pas, la cause est quoi vraiment important “.

Le billet pour assister au concert Share Life and Hope à Noël, avec Emmanuel, Alexander Acha et Fernando de la Mora, coûte 150 pesos.

