Au cours des six minutes qu’il a fallu pour réciter son poème, The Hill We Climb, lors de l’inauguration de Joe Biden le 21 janvier, Amanda Gorman est devenue une star. Le plus cité dans les réseaux sociaux ce jour-là historique, le plus cité, le plus enquêté. Et maintenant, la poète lauréate de 22 ans est en route vers le destin naturel des stars américaines: le Super Bowl, le plus grand événement télévisé au monde. Gorman apparaîtra avant le match, qui opposera cette année les Buccaneers de Tampa Bay aux Chiefs de Kansas City. La performance musicale tant convoitée, qui a lieu au milieu de la rencontre, sera interprétée cette année par The Weeknd.

Tout indique qu’il s’agira d’une performance aux antipodes des déploiements de figurants avant la pandémie, comme ce spectacle explosif que Jennifer López et Shakira ont mis en place dans le lointain février 2020. Cette fois, il n’y aura peut-être que 22 000 personnes au Raymond James Stadium à Tampa (contre 75000 en 2020), ce qui, selon le producteur de l’événement, Jesse Collins, au programme Good Morning America (qui a annoncé la présence de Gorman) servira à différencier la performance. “Nous allons utiliser le stade à moitié vide pour présenter la performance d’une manière qui n’a jamais été vue”, a-t-il promis. Ce sera The Weeknd, qui n’est pas un groupe mais une personne, contre le vide. Et le souvenir laissé par un jeune poète devenu la voix de l’espoir pour l’avenir de l’Amérique.