Le 25 septembre, Amazon Prime Video diffusera en exclusivité Fernando, la série documentaire qui décrit un an du double champion du monde. Lune docuserie, basée sur les expériences de Fernando Alonso, peut être vue dans plus de 240 pays.

Une production qui, en seulement cinq chapitres, parcourt la vie du pilote asturien tout au long de 2019. Il a la participation de son cercle le plus proche, parmi lesquels son ami et pilote, Carlos Sainz, se distingue. Ce projet, qui sortira le mois prochain, a Laura Fernández Espeso, Javier Méndes et Bernat Elías comme producteurs exécutifs.

“Je suis une personne très compétitive et la seule chose qui compte pour moi dans la vie est de gagner”, c’est ainsi que commence la bande-annonce de Fernando. Fernando Alonso laisse entrer les caméras dans sa vie pour que les téléspectateurs en sachent un peu plus sur le pilote espagnol. De sa participation à l’Indianapolis 500, en passant par les 24 Heures du Mans et sa performance au Dakar cette année. “Fernando a été un défi dans ma carrière, un engagement envers moi-même et le public pour montrer le travail, le sacrifice et l’énorme demande que représente une compétition de classe mondiale, quelque chose qui ne transcende généralement pas les circuits”, assure Alonso dans un communiqué. Ricardo Carbonero, responsable de Prime Video Content en Espagne, ajoute: “Fernando Alonso est un athlète incroyablement talentueux qui continue de relever la barre dans l’industrie de la course automobile et vit actuellement l’un des moments les plus importants de sa carrière.”