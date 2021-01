Mexique.- Les organisations autonomes mexicaines sont le résultat du processus de démocratisation que notre pays a connu depuis au moins quatre décennies, réalisé avec la participation, l’impulsion et la demande de nombreuses générations de citoyens et d’activistes sociaux, a déclaré le président de la Institut national électoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

“Pour le dire clairement, les organes constitutionnels autonomes sont le résultat de la lutte des citoyens pour étendre leur contrôle sur l’exercice discrétionnaire du pouvoir politique et pour le démocratiser”, a-t-il ajouté.

Lors de sa participation à la présentation de la brochure «Autonomie des organes constitutionnels», dans le cadre du Forum numérique des institutions autonomes du Mexique organisé par l’Institut national de la transparence, de l’accès à l’information et de la protection des données personnelles (INAI), il a rappelé que toutes les fonctions que ces organisations exercent aujourd’hui étaient concentrées dans le pouvoir exécutif, ce qui explique pourquoi ils sont le produit de la transition démocratique elle-même.

Córdova Vianello a estimé que, compte tenu de la complexité sociale et du degré de spécialisation des fonctions de l’État, il ne suffit pas de limiter la division des pouvoirs à l’exécutif, au législatif et au judiciaire, car ces institutions spécialisées renforcent les freins et contrepoids de la démocratie constitutionnelle.

L’autonomie accordée par la Constitution à ces organes, a-t-il dit, ne peut être comprise ou assumée comme une autarcie, car ce sont des entités publiques de l’État qui interagissent, collaborent, coordonnent et sont contrôlées par d’autres organes et même entre eux.

Il a affirmé que la défense de l’autonomie de ces organisations devrait être liée à un examen et une discussion publics, comme celui que nous avons en ce moment, pour identifier les domaines d’opportunité qui existent et dans lesquels il y a au moins deux défis.

Le premier, a-t-il dit, réside dans la nécessité de revoir et de mettre à jour sa conception institutionnelle pour la rendre moins complexe et plus efficace, dans le cas de l’INE – a-t-il précisé – cela dépend dans une large mesure d’une conception législative hétéroclite qui cherche à instaurer la confiance.

Pour l’INE, a-t-il poursuivi, «notre étroite collaboration avec le pouvoir législatif, mais aussi avec les organisations sociales et avec le grand public, est essentielle pour que tout changement prenne en considération les différents points de vue d’une société plurielle et complexe telle que la notre”.

Enfin, il a souligné que le deuxième défi a à voir avec l’importance de déployer une tâche de pédagogie publique pour tenter d’expliquer non seulement son existence, mais la raison d’être et les tâches accomplies par des institutions autonomes.

Les organes autonomes naissent des besoins des citoyens

Adrián Alcalá Méndez, commissaire de l’INAI, a souligné la nécessité qui prévaut au Mexique d’avoir des autorités qui fonctionnent sans aucune sorte d’ingérence ou de pression politique et économique, pour générer des contrepoids qui neutralisent les pouvoirs absolus et évitent la concentration du pouvoir en une seule personne ou orgue.

Il a rappelé que ce n’est pas le hasard qui a donné lieu à la création de chacun des organes constitutionnels autonomes qui existent aujourd’hui, mais qu’au contraire, l’origine doit se situer dans une variété de problèmes de société profonds et réels.

Pour cette raison, il considère que l’INAI est la garantie institutionnelle des droits fondamentaux à l’information, contrecarrant l’opacité qui a longtemps régné dans le pays, ainsi que le droit à la protection des données personnelles.

