Mexico.- Les informations publiées par Reforma du dossier des 43 normalistas d’Ayotzinapa, ont été approuvées par le président Andrés Manuel López Obrador.

«L’enquête est ouverte, car je m’engage auprès des parents des normalistas d’Ayotzinapa à savoir ce qui s’est passé, et surtout, à retrouver les jeunes. Nous travaillons de manière coordonnée avec la justice, car il appartient à l’État de clarifier cette affaire. Toutes les personnes impliquées font l’objet d’une enquête ».

Le président López Obrador a soutenu que les informations provenaient du dossier et a été surpris par la fuite d’informations qui sont encore ouvertes pour poursuivre l’enquête sur l’affaire, pour laquelle un parquet spécial a été créé.

LEE Ils emprisonnent formellement José Luis Abarca pour l’affaire Ayotzinapa

«Ce qui a été publié dans Reforma est dans le dossier. Ce n’est pas apocryphe. Il y a déjà une arrestation d’un capitaine de l’armée. L’enquête est ouverte et n’est pas encore terminée. Tout indique que la version publiée depuis le début n’est pas réelle. Quiconque aide avec l’information sera attentionné; dans le cadre de la légalité, ils seront protégés ».

Reforma a titré sa note principale “Harfuch est éclaboussé sur les paiements de drogue” et une question expresse pendant la conférence de presse au Palais National, López Obrador a déclaré que Harfuch ferait sans aucun doute l’objet d’une enquête ainsi que les fonctionnaires impliqués dans l’affaire.

«Un parquet spécial aide, un groupe de conseillers qui a nié que les jeunes avaient été brûlés dans une décharge. Avec d’autres défenseurs des droits humains, ils ont démystifié ce mensonge. Maintenant, l’enquête est en cours, des mandats d’arrêt sont émis et l’enquête avance. Il est toujours en cours ».

Il a réaffirmé que toute personne apportant des informations pendant l’enquête sera prise en considération dans le cadre juridique et sera protégée. Il s’agit de rompre le pacte de silence, car il y a 43 jeunes disparus et 80 prisonniers pour avoir prouvé leur participation; Et on ne sait pas encore ce qui s’est passé, mais il y a une volonté de clarifier le cas car cela ne peut mentir ni aux parents ni aux gens.

«Tout indique que la version publiée depuis le début n’est pas réelle. Il faut le clarifier même si cela prend du temps. Il y a un pacte de silence, mais des progrès sont en cours et nous saurons ce qui s’est passé et ne nous fierons pas uniquement à une seule version. La déclaration rendue publique par Reforma par un témoin, vous ne pouvez pas dire que c’est ce qui s’est passé, mais plutôt vous devez enquêter sur ce qui s’est réellement passé, car il ne s’agit pas de le mettre à l’écart ».

ebv