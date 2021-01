Mexico.- Ce panier n’est pas poussé, il utilise la 4G ou la 5G; cette année, contraints par la distanciation physique et même avec l’essor du commerce numérique, seul un tiers des «Trois sages» a pu choisir et acheter ses produits par le biais de paiements en ligne.

“Lorsqu’on parle d’une nouvelle normalité, on pense que c’est homogène, que c’est pour tout le monde, c’est-à-dire que l’on projette que toute la population va bien, et que tout peut être fait en ligne, il faut prendre avec prudence”, a assuré Eduardo Loría Díaz de Guzmán, coordinateur du Centre de modélisation et de prévision économique (CEMPE) de la Faculté d’économie (FE) de la UNAM.

Le chercheur universitaire a expliqué que 29 pour cent de la population devrait être considérée en ligne; c’est-à-dire que 71% de la population mexicaine est hors ligne, de sorte que tous les utilisateurs d’Internet (qui étaient en hausse en 2020) ne pouvaient pas faire des achats.

«Ceux qui réussissent sont 29 pour cent en ligne, qui sont ceux qui offrent et suivent des services, des cours, des appels vidéo, demandent de la nourriture ou des articles par livraison (service de livraison offert par un magasin), mais 71 pour cent ne le font pas. Il peut le faire, c’est à l’extérieur, et c’est un point de référence qu’il faut considérer », a-t-il précisé.

En général, a-t-il ajouté, la modalité de ces achats n’est pas cruciale pour l’économie nationale, car ils ne profiteront qu’aux grandes entreprises transnationales; Contrairement à 71% de la population qui doit sortir dans la rue pour gagner sa vie, celui qui vend en face à face, dans l’espace public, celui qui apporte les produits chez vous, est le pourcentage qui est exclu de achats numériques.

“Il n’y a pas d’effet d’entraînement pour les autres, cela doit avoir un impact sur la macroéconomie, mais il est très complexe de savoir combien, combien du online va au offline”, at-il indiqué.

Récupération lente

Le chercheur et professeur d’université a souligné que les achats de fin d’année ne pourront pas sauver la détérioration de l’économie pendant cette période d’urgence sanitaire due au Covid-19.

En effet, il n’y a pas eu de fêtes de fin d’année pour les bureaux, ni pour les familles, comme en 2019, «mais il y aura un petit rebond de l’activité économique, car nous avons déjà touché le fond, et une reprise est observée, bien que très lente, peut-être pas au niveau des États-Unis, qui semblent être plus rapides ».

Il ne faut pas oublier ce qui s’est passé, nous avons eu les pires chiffres de l’histoire récente du pays, avec une baisse du PIB entre 9,5 et 12%, et un taux de chômage proche de 6%, dont on ne sait pas si cela restera ainsi. , parce que les crises surviennent sur le marché du travail avec un décalage d’un ou deux trimestres, a-t-il ajouté.

Vente en ligne

Selon l’Association Internet MX, en 2019, les Mexicains ont dépensé en moyenne 13700 pesos par an en achats numériques de produits et services.

Il a également précisé que les femmes et les hommes achètent en ligne de manière égale. Selon leur âge, les segments qui le font le plus sont de 18 à 44 ans.

Sur la base de leur situation socio-économique, les niveaux moyens inférieurs et inférieurs sont ceux qui achètent le plus en ligne, avec 55 pour cent; tandis que les 45% restants appartiennent aux segments supérieur moyen et supérieur.

