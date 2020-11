Mexique.- Les analyses météorologiques des heures suivantes indiquent qu’un chenal de basse pression sur le sud-est du Mexique et l’entrée d’humidité de l’océan Pacifique, du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes, entraîneront de fortes pluies ponctuelles (de 25 à 50 millimètres [mm]) au Chiapas, ainsi que des douches (de 5,1 à 25 mm) à Campeche, État du Mexique, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz et Yucatán.

Le front froid numéro 16 traversera le nord et le nord-est du territoire national; Il sera associé au jet stream subtropical, provoquant des rafales de vent de 50 à 60 kilomètres par heure (km / h) à Chihuahua, Coahuila, Nuevo León et Tamaulipas, ainsi qu’une baisse de température dans les entités de la Mesa del Norte.

Et ce jeudi …

Un nouveau front froid entrera dans le nord-ouest du territoire national, et en interaction avec le jet stream subtropical, il provoquera une baisse de température, des rafales de vent de 50 à 60 km / h et des intervalles d’averses en Basse Californie, Chihuahua, Durango et Sonora.

D’autre part, le front numéro 16 s’étendra comme stationnaire sur le nord-est du Mexique, acquérant des caractéristiques chaudes l’après-midi dans le sud des États-Unis; il provoquera des rafales de 50 à 60 km / h à Nuevo León et Tamaulipas.

Pendant ce temps, un chenal dépressionnaire dans le sud-ouest du golfe du Mexique et l’entrée d’humidité des deux océans entraîneront de très fortes pluies ponctuelles (50 à 75 mm) au Chiapas; intervalles d’averses à Oaxaca, Quintana Roo et Veracruz et pluies isolées (de 0,1 à 5 mm) à Campeche, Guerrero et Yucatán.

En outre, des intervalles d’averses sont prévus pour Chihuahua, Durango et Sinaloa, ainsi que des pluies isolées pour Baja California Sur, Coahuila, Michoacán et Tamaulipas.

Dans le reste de la République mexicaine, un ciel clair, une faible probabilité de pluie et un environnement froid avec des bancs de brouillard matinal prévaudront sur les entités du nord-est, de l’est et du centre du pays, ainsi que des gelées tôt le matin dans la table centrale.

Des rafales de 50 à 60 km / h sont prévues pour la Basse-Californie, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora et Tamaulipas, ainsi que dans le golfe et l’isthme de Tehuantepec.

Pendant la matinée, des températures minimales de -10 à -5 degrés Celsius sont estimées avec des gelées dans les montagnes de Chihuahua et Durango; de -5 à 0 degrés Celsius avec des gelées dans les montagnes de Basse Californie et Sonora, et de 0 à 5 degrés Celsius et des gelées possibles dans les zones surélevées d’Aguascalientes, Coahuila, État du Mexique, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Tlaxcala , Veracruz et Zacatecas.

Vers l’après-midi, des températures maximales de 35 à 40 degrés Celsius sont attendues à Guerrero, Jalisco, Michoacán et Nayarit.

