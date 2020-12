Mexico.- Par une lettre, le président Andrés Manuel López Obrador a reconnu Joe Biden comme président élu des États-Unis plus de 40 jours après que le démocrate eut remporté l’élection de Donald Trump.

Lopez Obrador Il a espéré que dans peu de temps l’occasion de parler avec Biden sur diverses questions se présentera, «Je réitère nos félicitations et la meilleure des chances.

En ce sens, le président a approuvé la certitude qu’avec Joe Biden, il sera possible de continuer à appliquer les principes de la politique étrangère.

«J’écris ce texte pour vous féliciter pour le triomphe que le peuple vous a donné et que l’autorité électorale des États-Unis d’Amérique a entérinée (…) Nous nous sommes rencontrés il y a environ neuf ans et depuis, j’ai exprimé l’idée de transformer le Mexique et bannissez la corruption et la violence que nous subissons », a expliqué López Obrador.