Mexico.- Afin d’établir une minorité pour l’utilisation des réseaux sociaux et d’étendre la protection à la population enfantine, pour éviter qu’ils ne soient victimes de tromperies qui deviendront plus tard des crimes tels que les enlèvements, la traite des êtres humains ou la pédopornographie, le sénateur Miguel Ángel Lucero Olivas a proposé de réformer la loi fédérale sur la protection des données personnelles détenues par les particuliers.

Dans l’initiative, le législateur du groupe parlementaire du parti travailliste a indiqué que l’âge minimum pour le consentement au traitement des données personnelles doit être de 15 ans; S’ils ne les ont pas, le consentement de la mère, du père ou du tuteur qui a la garde du mineur sera requis.

Il a assuré que la technologie était en constante évolution et que l’un des plus grands avantages de son innovation est la communication instantanée qui élimine la distance et les barrières économiques, ainsi que l’évolution de nouveaux moyens matériels.

Il a précisé que l’évolution de son utilisation pour les dommages et préjugés des personnes avance à grande vitesse et que la création d’outils pour accroître la protection dans les interactions numériques est naturelle; Pour cette raison, a-t-il souligné, l’une des principales préoccupations concerne les interactions numériques menées par les garçons, les filles et les adolescents sur les réseaux sociaux.

Il a mentionné que divers problèmes découlent de l’utilisation des réseaux sociaux tels que la cyberintimidation, la toxicomanie, les contacts avec des personnes dangereuses ou indésirables, les dommages émotionnels et / ou psychologiques.

Le législateur de Durango a affirmé qu’il n’y avait actuellement aucune disposition spécifique dans le cadre juridique mexicain qui aborde la question de l’âge minimum que de nombreuses plates-formes établissent.

Il a affirmé qu’au niveau international, différents pays, par consensus, ont commencé à tracer une ligne rouge de ce qui n’est pas autorisé et de ce qui est autorisé; commencer par le débat et porter cette question au pouvoir législatif de notre pays, a-t-il assuré, sans aucun doute, cela nous placerait à l’avant-garde des discussions internationales.

Comme nous le savons, a-t-il ajouté, il existe un univers de plates-formes qui traitent des données personnelles en tenant compte de la possibilité de communiquer avec d’autres utilisateurs membres.

Par exemple, sur la plateforme Google, qui unifie différents services, on retrouve au niveau de son marqueur d’exigence minoritaire, où dans le cas d’un mineur qui ne répond toujours pas à cette condition d’âge, les parents peuvent l’aider à créer et gérer un compte, a-t-il référé.

