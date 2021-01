Les relations sont sans aucun doute ce lien éternel entre certaines personnes qui dépasse le monde ordinaire et d’où émergent les meilleurs couples de «Brooklyn Nine-Nine».

Tout au long de ses sept saisons, les téléspectateurs ont voulu voir une certaine relation réussir, bien que certains d’entre eux aient été extravagants, ils ont également été quelque peu choquants.

Dans une émission humoristique comme celle-ci, vous ne vous attendriez pas à ce que les relations soient un problème.Mais chaque relation a conduit les personnages clés à se développer davantage et à faire de la série beaucoup plus qu’une série comique typique.

La série a présenté divers couples, de l’étranger qui s’est formé entre Charles et Gina, qui était deuxième seulement après l’ex-femme de Charles, Eleanor.

Mais, les relations étranges ne sont pas exclusives à la distribution supplémentaire Amy et Teddy avec Jake et Sophia ont beaucoup ri et aimer pendant leur temps, mais cela les a aussi amenés à découvrir ce à quoi ils ne s’attendaient pas dans une relation, semblable à ce qui s’est passé avec Rosa et Pimento.

Spoiler Alert: Les lignes suivantes contiennent des informations sur la septième saison de ‘Brooklyn Nine-Nine’

Juste Rosa et son ex-partenaire, Jocelyn, ont montré le côté aimable de la détective qui a mis sa relation comme une priorité sur le travail, ce que même Pimento ne pouvait pas faire.

Charles et Geneviève est l’échantillon qui persévère atteint, après une mauvaise séquence, et pour la libérer de prison, l’ami de Jake s’est marié et ensemble ils ont adopté un enfant d’un autre pays, Nikolaj.

Un autre exemple des meilleurs couples de «Brooklyn Nine-Nine» sont Terry et Sharon, qui sont d’excellents parents et bien qu’ils aient eu des difficultés, ils ont toujours progressé pour le bien de leurs enfants.

Jake et Amy sont une relation exemplaire dans la série, et on a vu comment leur relation s’est développée au fil des saisons.Maintenant parents, les deux ne sont surpassés que par Holt et Kevin, qui ont leur vie en équilibre, toujours prêts à faire de leur mieux l’un pour l’autre en 30 ans de relation.

Reste à voir quelles surprises la huitième saison de «Brooklyn Nine-Nine» apportera.