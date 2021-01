La journaliste Ana Pastor (Newtral) est la réalisatrice de la série documentaire Un rêve réel. La production raconte comment les joueurs de Heel vivent en atteignant la première division et la transition vers le Real Madrid Women. «Ce documentaire ne dit pas seulement le Real Madrid. Il est vrai que parmi les grandes équipes c’était la seule qui manquait et il était important qu’elles soient aussi dans la compétition pour aider le sport féminin », détaille-t-elle Ana pasteur dans une conversation avec lui Journal AS. Une histoire centrée sur la description du football féminin et de l’élite du sport.

Comment l’idée d’enregistrer A Real Dream a-t-elle commencé à traîner?

Tout naît grâce à une femme de ce sport. On peut presque remercier Megan Rapinoe pour ce projet, car l’été, ils remportent la Coupe du monde, elle devient une icône sur et hors du terrain. Nos partenaires aux Etats-Unis, «Exile», nous disent: comment est-il possible qu’un tel pays footballeur, avec une si grande tradition, n’ait pas de documentaires sur ce sujet et centrés sur ce qui est vécu en Espagne? Nous avons donc commencé à réfléchir avec eux sur les possibilités qui avaient à voir avec notre pays, mais en même temps étaient globales, ce que le projet est devenu. Et il leur est venu à l’esprit que, puisque la possibilité était apparue, encore lointaine, qu’une équipe de quartier se transforme en Real Madrid, pour essayer la possibilité de voir si, au cas où cela arriverait, nous serions déjà intégrés à l’équipe. . Nous avons donc commencé les négociations tout de suite, avec l’idée que cela se cristalliserait peut-être à un moment donné.

Le cœur de A Dream Real est précisément la transition du CD Tacón au Real Madrid Femenino.

Je pense que c’est précieux d’avoir pu vivre ça Mais surtout, je pense qu’il est très important de valoriser le voyage qu’ils font et qu’ils ont fait. D’une part, passer de l’entraînement à Las Cárcavas à l’entraînement dans la ville sportive du Real Madrid, avec toutes les installations que cela implique. Ce sont des footballeurs professionnels qui ont mérité le droit d’y être, comme tant d’autres équipes féminines. Ce changement et ce voyage d’équipe entre les clubs et les quartiers est très agréable. Parce qu’en plus, ils continuent à vivre aux mêmes endroits; Nous les avons vus dans la pandémie chez eux essayer de faire des entraînements, et c’est aussi une très grande différence avec le football professionnel masculin.

Le contraste est évident. En plus sur le plan personnel, aussi en équipe, non?

Le changement qu’ils subissent se situe à plusieurs niveaux, mais surtout au niveau structurel. Le soutien qu’ils ont maintenant au Real Madrid est précisément d’avoir une structure de club. Avoir des installations. Mais les différences sont visibles à tous les niveaux. Vous regardez comment ils se rendent aux matchs importants en étudiant en bus. Il est difficile pour nous d’imaginer que cela se produise dans une équipe d’hommes, car ils ont leur vie résolue et non. Logiquement parce que lorsqu’ils terminent leur carrière sportive, ou même pendant, ils n’ont pas de revenus comme le font les footballeurs. C’est très tendre, mais ce sont très guerriers, ils mènent leur carrière académique et aussi leur carrière sportive.

La différence de ressources financières au sein d’une même équipe est-elle palpable?

Oui, d’une part, il y a, par exemple, les signatures qui sont arrivées. Ce sont des joueurs reconnus qui ont disputé la Ligue des champions, la Coupe du monde … Et, d’autre part, ceux qui viennent de la deuxième division, qui ont encore une vie beaucoup plus humble en ce sens, car ils n’ont jamais été dans de grandes équipes. Ce mélange était très compliqué au début. Vous commencez à faire équipe de manière organique. C’est finalement un défi de la part du personnel et de l’entraîneur.

Avec le documentaire, les joueurs se font connaître, mais dans une certaine mesure aussi le football féminin, était-ce l’intention?

C’est un documentaire qui vise à être vu par des gens qui en savent beaucoup sur le football et le football féminin, mais il est également ouvert à tous ceux qui ne le savent pas et qui ne sont peut-être pas très intéressés par le début. Il y a des histoires personnelles très puissantes de dépassement, car bien sûr il y a le football et ils sont très compétitifs. Et puis il y a des conversations mondiales qui ont à voir avec l’égalité, avec le machisme, la menstruation, la maternité, les LGBTI + … Je pense qu’il serait impossible aujourd’hui de le voir dans un documentaire qui parle des hommes dans le sport. Et ils le font naturellement, car ce sont des sujets qui reviennent dans les conversations.

2020, en particulier, a été le boom des documentaires sportifs. Vous en avez manqué un sur le thème du football et des femmes?

«Exile» quand il parle du projet, nous indique également dans ce sens. Il y a plein de documentaires sportifs, de The Last Dance à Iker Casillas. Il me semble que ceci, Un vrai rêve, vient d’essayer de faire ce trou. Ils ont aussi beaucoup à dire, comme Vero Boquete, qui est une inspiration pour nous dans l’équipe et pour eux en tant que professionnels. Parce que c’est nécessaire et c’est bien qu’il soit visible. Si chez Newtral nous pouvons amener les gens à parler davantage, à mieux les connaître ou à mieux comprendre qu’il s’agit d’un sport professionnel également dans leur cas, nous aurons répondu à nos attentes. Le documentaire remplit une fonction publique de rendre visible.

On voit beaucoup la sincérité des joueurs, quand ils perdent, quand ils sont frustrés … Le spectateur apprécie de ne pas voir de censure dans ce sens, est-ce quelque chose qui a été souligné?

Il était important pour nous d’entrer dans les vestiaires, d’entrer dans leurs maisons, d’entrer dans leurs conversations d’une manière ou d’une autre. Je pense que tous sont très courageux, ceux qui sont venus dans l’équipe maintenant et ceux qui l’étaient à l’époque, pour montrer ces faiblesses «théoriques». Je pense que dans n’importe quelle équipe, il y a des discussions quand il y a une lourde défaite, quand il y a des doutes. Mais nous n’avons pas toujours la chance de le voir. En fait, cela porte ses fruits. J’aime la perspective qui existe maintenant, car nous avons commencé à leur parler il y a environ un an. Ils venaient de Second et maintenant ils sont deuxièmes du tableau. Cette perspective est très agréable. L’effort porte ses fruits. C’est un message très puissant, d’une part pour les filles: «vous pouvez jouer au football» et d’autre part, pour tout le monde, garçons et filles, et c’est que quiconque fait un effort réalise cette performance.

Les femmes et le sport. Il y a un débat en cours sur le fait que les femmes sont en concurrence avec les hommes. Quelle est votre position?

Je pense qu’il y a deux débats. D’une part, le thème «est qu’ils ne gagnent pas la même chose, ils ne génèrent pas la même chose». Par conséquent, les clubs ne considèrent pas l’investissement comme étant le même si le rendement qu’ils ont n’est pas le même. Cela est évident et, pour le moment, nous verrons à l’avenir que la même chose ne se produit pas. Quant à la comparaison, je n’ai pas résolu cet autre débat plus au niveau sportif que vous ne le dites. Car si tu mets Serena Williams pour jouer contre le dixième du tableau, ce sera une femme contre un homme et sûrement, je ne sais pas, mais sûrement elle va gagner. À mon humble avis, ce n’est pas tant qu’ils sont mixtes ou non, mais qu’ils sont respectés chacun dans leur domaine. Je dis toujours que le féminisme est l’égalité. J’ai un fils et une fille et je ne veux pas qu’ils soient les mêmes, je veux qu’ils aient les mêmes opportunités, si plus tard ils n’en profitent pas ou que d’autres améliorent ce qu’ils font, malchance. Mais le féminisme et l’égalité sont «les mêmes chances», qui ne sont pas égales. Serena Williams n’est pas la même que Rafa Nadal et il n’est pas la même que les autres, et la même chose se produit dans le football. Je pense que le documentaire en contient également beaucoup.

Un vrai rêve parle aussi de menstruation, de maternité, comment ces problèmes sont-ils traités?

Nous n’avons jamais entendu un entraîneur physique masculin parler aussi ouvertement de leur expliquer, aux joueurs, comment les menstruations les conditionnent au niveau sportif. Nous le vivons chacun d’une manière, mais je pense que ce message est très puissant, normalement. Voyez que c’est quelque chose que nous vivons tous les jours, comme c’est quelque chose qui peut vous conditionner, nous allons travailler pour que cela vous conditionne moins. Et cela appliqué à tous les domaines de la vie est très bien, c’est très éducatif de le voir sur HBO.

Comment la direction des joueurs a-t-elle vu la pression de passer du statut de deuxième division au port du blason du Real Madrid?

La pression de l’élite. Cela résume très bien le nom du chapitre. Ils avaient la pression de devoir monter, mais cela change quand vous avez la même pression en permanence parce que le maillot que vous portez l’exige, parce que le club vous oblige à être beaucoup plus motivé et concentré. Cela arrive aux joueurs de l’Atlético, du Barça, de l’Athletic. Et j’aime vraiment qu’ils reconnaissent qu’ils sont si compétitifs et qu’ils en parlent. Parce que parfois, cela est associé au fait que parce que vous êtes une femme, vous n’êtes pas compétitive ou si vous l’êtes, cela a une connotation négative. Et non, ils sont là pour gagner ce qu’ils doivent gagner. Mais tout le monde dans toutes les équipes a ce sentiment, comme les hommes et je pense qu’ils sont assez similaires en cela.

Est-ce que d’autres livraisons de A Real Dream sont attendues?

Nous serons ravis. Parce que je pense qu’il y a beaucoup à dire sur ce qu’ils réalisent actuellement et sur l’impact que cela a à l’étranger également. Carmelo Anthony est tombée amoureuse du projet, précisément parce que ce sont des femmes en compétition et qu’elles ont beaucoup à dire aux filles du monde.