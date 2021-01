Mexico.- La chanteuse Anahi a décidé de partager avec ses fans son expérience avec lui Covid-19 et a révélé où et comment il avait été infecté par le nouveau coronavirus.

La première semaine de janvier, il est apparu que le sénateur Manuel Velasco Il avait été testé positif pour Covid, après avoir accompagné Anahí au concert de réunion de RBD, qui a eu lieu virtuellement.

Le concert était organisé avec toutes les mesures sanitaires et un protocole strict, mais ce n’était pas suffisant, malgré le fait qu’il se soit déroulé sans public et avec une distance saine entre les participants.

19 décembre

Dans ses histoires Instagram, Anahí a partagé:

«J’ai en effet été infecté lors du concert. Dans l’hommage à RBD. Après avoir quitté ma maison pendant près d’un an, le seul jour où je suis parti, j’ai été infecté. Une personne très proche est arrivée avec contagion sans le savoir et m’a infectée (seulement moi).

De nombreux tests et protocoles ont été réalisés et c’est moi qui ai le plus insisté pour que ce soit le cas, mais malgré cela, nous avons été confrontés à un virus terrible et inconnu ».