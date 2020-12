La physique ou la chimie est de retour pour Noël. La série jeunesse d’Atresmedia, qui a connu un succès entre 2008 et 2011, revient avec deux épisodes ce 27 décembre. Physique ou chimie: La Réunion aura pour protagoniste principal Andrea Duro (Yoli dans la série), qui se mariera dans la fiction et qui a accordé une interview à AS cinq jours avant la première attendue.

– Comment s’est passé le retour au tournage après l’accouchement?

– Ils ont été des tournages particuliers car nous avons été très contrôlés, avec PCR hebdomadaire, protégés par des écrans, l’équipe roulant avec des masques, des distances de sécurité … C’était un environnement différent, mais nous l’avons apprécié malgré le COVID. Nous avons été assez responsables pendant le temps que nous tournions.



– Le tournage de ces deux épisodes est-il devenu plus spécial à cause de tout ce qui s’est passé cette année?

– Oui, pour nous ces deux chapitres ont été comme un cadeau. Dans «l’année de la terreur», pour nous, il y a eu une lumière blanche dans nos vies et je le sais dans celle des spectateurs. Physique ou chimie: La Réunion est une très bonne chose et il n’y a plus rien à voir.



Andrea Duro, Yoli chez FoQ

– Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez reçu la nouvelle de l’enregistrement de Physique ou Chimie: El Reencuentro?

– J’ai ressenti beaucoup d’incrédulité. C’était une chose impensable à laquelle je ne m’attendais pas du tout, j’ai été assez choquée. Cependant, après j’ai déjà parlé avec mes coéquipiers et cela a renforcé ma décision d’aller de l’avant, même si je n’en ai jamais douté.



– Que signifie la physique ou la chimie pour vous?



– Cela suppose quelque chose que personne ne pourrait jamais imaginer, cela a marqué un avant et un après dans ma vie et dans ceux de mes collègues, tout le monde vous dirait la même chose. C’était très important sur le plan professionnel et personnel, cela nous a beaucoup apporté. Ils sont presque mes frères et maintenant, lorsque nous nous réunissons, nous disons que vous ne pouvez pas perdre le contact comme vous l’avez fait. Vous devez le garder beaucoup plus.

– Et pratiquement le protagoniste d’El Reencuentro?

– Je suis un peu impatient de tout ce qui peut arriver. Je vois les données de la première de la bande-annonce, de la conférence de presse … Tout à coup, vous dites: Wow, j’ai un peu peur de savoir où cela va sortir …

– L’adepte de la série n’est plus ce jeune adolescent, il a déjà grandi, pensez-vous que ces deux épisodes vont attirer l’attention de ce public qui était tellement fan de la série à l’époque?

– Je pense que l’adepte de Physique ou de Chimie est nostalgique de la série et continue d’être un fan dans l’âme, c’est une de ses séries depuis l’adolescence. Il n’y a pas tant de peur de ne pas répondre à une attente que chacun a la sienne. Les personnages de Physique ou de Chimie ont grandi et les téléspectateurs vont rencontrer des personnages adultes. À la fin, il y a deux chapitres de 50 minutes et c’est comme si vous regardiez un film, qu’il s’agit d’une comédie romantique avec des personnages que nous connaissons et qui ont fait partie de notre adolescence.



Andrea Duro, Yoli chez FoQ

– A-t-il été difficile de récupérer Yoli tant d’années plus tard?

– Au début, j’avais très peur et j’ai paniqué parce que je ne pouvais plus refaire Yoli parce que je ne savais pas comment le faire. Je me suis assis avec mon entraîneur par intérim et il m’a dit: “Vas-tu jouer à nouveau une fille de 17 ans?” Et j’ai répondu: “Non” Alors, il m’a dit: “Si tu n’es pas le même depuis l’âge de 17 ans jusqu’à maintenant 30 ans, pourquoi Yoli doit-il être le même?” En substance, je connais le personnage, ce que nous avons fait, c’est construire un Yoli différent, plus sûr et plus mature qui dirige une entreprise. Bien sûr, toujours avec ses petites choses habituelles.



– Et José Lamuño (Oriol dans la série)?

– Oriol est la personne qui va épouser Yoli. Je connais José Lamuño depuis de nombreuses années et depuis la deuxième saison de physique ou de chimie. Je pensais que c’était un très beau garçon, nous sommes devenus de très bons amis et c’est un acteur fantastique. Quand j’ai lu le premier scénario, j’ai vu très clairement que le personnage qui m’accompagnait devait être José. J’ai parlé avec notre directeur et j’ai proposé à José Lamuño et il m’a rendu très heureux qu’ils aient décidé avec lui.

– Mais, était-il déjà dans les piscines ou était-ce grâce à toi?

– (Rires) Je ne veux pas obtenir la médaille que c’était grâce à moi, mais parfois il arrive que le réalisateur se voit proposer une personne et cette option devient un oui. Ce fut un cadeau que José soit ici.

Andrea Duro, Yoli chez FoQ

– Avez-vous manqué d’autres collègues disparus, comme suchrsula Corberó (Ruth)?

– Cela aurait été parfait si nous avions été le plus grand nombre de personnes à avoir participé à la série, mais tout se passe en deux chapitres. Au final, la société de production et la chaîne ont décidé que la première génération était celle qui était la plus présente. Évidemment, nous aurions été très heureux si Úrsula avait été avec nous, mais parfois les horaires sont impossibles. Si on fait El Reencuentro dans 20 ans, avec 40 ans, on verra si ça peut être …



– Que demandez-vous de 2021?

– Je demande votre santé, bien sûr, et que cette pandémie s’apaise. Le reste des choses serait mieux s’il n’y avait pas eu le COVID. Avec la fin de cette situation, il n’y a pas de meilleur souhait pour l’année prochaine.