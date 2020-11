Mexico.- Peu de temps avant la mort du chanteur était connue Fleur sauvage, ses petits-enfants Angela et Leonardo Aguilar Ils ont parlé à la presse sans imaginer que leur grand-mère était sur le point de mourir.

Ángela et Leonardo Aguilar ont convoqué une conférence de presse pour promouvoir le spectacle “Mexicain jusqu’à l’os”, qui présentera ce vendredi, avec son père Pepe Aguilar. L’émission sera diffusée via Cinépolis Klic et a déjà été enregistrée.

Les jeunes chanteurs, héritiers de la dynastie Aguilar, de leur résidence de repos à Zacatecas, ont discuté de la chanson «Quand deux âmes», de leur grand-père Antonio Aguilar, qu’ils interprètent dans le spectacle qui sera vu ce vendredi.

Curieusement, la chanson parle du pouvoir de l’amour au-delà de la mort. Une caractéristique du couple formé par Antonio Aguilar et Flor Silvestre.

“Quand deux âmes s’aiment, elles s’adorent, elles ne se sépareront jamais, c’est un hymne à l’amour.”

C’est ainsi que Leonardo Aguilar l’a défini, tandis qu’Angela a exprimé:

«Cette chanson est Aguilar, mon grand-père l’a enregistrée, maintenant nous devons l’interpréter, c’était très difficile parce que pour moi c’était pour me connecter un peu plus avec mon grand-père, pour s’unir par la musique, quelque chose comme quand je serai parti, cette chanson sera ».

“Quand deux âmes”

Ángela et Leonardo Aguilar ont longuement discuté de la chanson que leur père leur a suggéré d’interpréter pour le spectacle, et qui unit les voix des jeunes pour la première fois.

Les deux héritiers du talent Aguilar ont parlé de la responsabilité de porter le nom de famille que leurs grands-parents Antonio et Flor Silvestre, et leur père Pepe Aguilar, ont loué.

«When two souls» fera partie non seulement du concert mexicain jusqu’à l’os, mais aussi de ce qui sera leur prochain album.

Mexicain jusqu’à l’os

Sur «Mexican to the bone», les frères Aguilar l’ont défini comme innovant mais traditionnel. «C’est une expérience de les rendre fiers du Mexique et de ses traditions», avec la garantie de qualité de la famille Aguilar.

C’est une idée originale et une propre production Pepe Aguilar

Pour le concert, 11 chansons ont été enregistrées telles que: “Death”, “The cavalier”, “Goodbye to life”, “4 Cirios”, “The abandonné tomb”, “La llorona”, “When 2 Almas”, ” Caminos de Guanajuato »,« Personne n’est éternel ».

Aussi «Que me Entierren con la Banda», tous évoquant la mort et accompagnés par le Mariachi El Zacatecano et le groupe Azul Tequila.

