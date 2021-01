Le chanteur brésilien Anitta a célébré sa participation comme l’une des attractions de la traditionnelle fête du Nouvel An qui s’est tenue à Times Square, à New York, au cours de laquelle il fera ses adieux à 2020 et accueillera 2021.

«Mon réveillon du Nouvel An aura lieu à Times Square à New York! Nous n’avons pas confirmé auparavant car il y avait beaucoup de bureaucratie et je ne voulais rien dire tant que tout n’était pas vrai à 100% ».

C’est ce qu’a exprimé la chanteuse dans une histoire publiée sur son compte Instagram.

Anitta, l’un des artistes les plus internationaux du Brésil et qui accumule plus de 50 millions de followers dans ce réseau social, a également annoncé que les tests du covid-19 requis pour entrer aux États-Unis ont déjà été effectués et commémoré que «tout est merveilleux ».

Le chanteur a toutefois souligné que l’accueil de 2021 “sera évidemment différent” en raison de la pandémie de coronavirus qui a frappé le monde.

Il a expliqué que, malgré le début de la vaccination contre le virus dans la nation nord-américaine, New York, ainsi qu’une grande partie du monde, a toujours des restrictions pour arrêter l’avancée du Sars-CoV-2.

«La vaccination a déjà commencé là-bas, mais ce sera toujours un autre réveillon du Nouvel An et elle sera télévisée. Ça y est, que du bonheur ici ».

L’émission de fin d’année à New York sera fermée au public, mais sera diffusée en direct sur la chaîne Univision et sur les réseaux sociaux.

L’événement durera environ trois heures et sera présenté par Raúl de Molina et Alejandra Espinoza à Times Square et par Rafael Araneda et Angélica Vale à Miami.

En plus d’Anitta, l’événement rassemblera diverses célébrités et présentera des performances musicales de noms tels que Pitbull, Gloria Gaynor et Andra Ray, entre autres.

Anitta, 27 ans, était à Los Angeles il y a quelques jours pour enregistrer son dernier album trilingue (portugais, espagnol et anglais), produit par Ryan Tedder, qui a travaillé avec des artistes comme Adele et Beyoncé.

npq

Suivez-nous sur Twitter