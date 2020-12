Cela arrive rarement, mais le sentiment est toujours le même. Vous rencontrez quelqu’un de méga-célèbre, et, quand vous le voyez face à face, c’est autant que vous l’imaginez, que la chose inhabituelle est que lui, ou elle, ne vous connaisse pas avec des cheveux et des signes comme vous la connaissez. Igartiburu n’est pas seulement populaire. Elle est peut-être la femme la plus familière d’Espagne. Il nous fait entrer dans la cuisine depuis un quart de siècle, en particulier dans la cuisine et à l’heure du déjeuner, à partir de son émission Corazón, Corazón, et 16 ans, l’un après l’autre, emmenant les raisins du Nouvel An avec nous à la télévision. Et, oui, elle est si grande, si blonde et avec ces yeux bleus, mais bien plus normale et collègue que son image parfaite de maîtresse de toutes les cérémonies. Vous ne pouvez pas simuler une telle gentillesse authentique.

Salut mon coeur

Bonjour mon coeur.

Que dit cette phrase sur les t-shirts?

Eh bien, je suis basque, tu sais. Je pourrais dire bonjour, beau, spontanément, mais jamais cette phrase. Mon réalisateur, Miguel Cruz, m’a dit en 97, bébé, tu dois dire “ bonjour, les cœurs ”, je l’ai écouté un peu à contrecœur et 25 ans plus tard, et cinq ans après avoir arrêté de le dire à l’antenne, tu te souviens . Nous aurons fait quelque chose de bien.

Je ne peux pas l’imaginer en train de sortir. Sa réputation de fromage vous dérange-t-elle?

Absolument. Nous adorons marquer les gens. J’ai été si polyvalent que j’ai pu avoir ma partie ringarde, coquine et sage, si vous voulez, mais aussi la partie qui a son caractère, parce que je suis d’où je suis, pour frapper la table et faire comprendre à quel point je l’aime travailler. Je le suis aussi et ça n’a pas été mal.

C’est toujours une étiquette confortable, vous n’avez donc pas à expliquer.

C’est juste que personne ne me les a demandés non plus. Personne n’a pris la peine de voir au-delà. Ils restent en ce que je suis Anne, celle qui a le cœur, celle avec Mira qui danse, enfin, cool. Mais je suis aussi la mère d’une famille nombreuse, la culturellement agitée, la frivole, la grognard. Et au travail, je suis un professionnel. Cela, je vous l’assure.

Pourquoi aimons-nous autant la vie des autres, ma chérie?

La chronique sociale a été vilipendée, mais en fin de compte, il s’agit de divertissement et d’informations sur les célébrités. Nous aimons les voir grandir, s’exciter, s’identifier à eux, voir qu’ils rient et pleurent aussi, que nous ne sommes pas si différents. Au fil des années, vous vous rendez compte que vous divertissez, informez et accompagnez, et les gens vous considèrent presque comme une famille. La vie, la mort, l’amour et le manque d’amour font bouger le monde.

Votre mère, une bénévole de secours d’urgence, a été tuée dans un accident d’hélicoptère alors qu’elle était plus jeune que vous aujourd’hui. Que vous dirait votre fille de 51 ans aujourd’hui?

Eh bien, chaque jour, je me vois plus reflété dedans. Cela m’est arrivé depuis longtemps: traverser Bilbao ou Madrid, me voir dans les vitrines et voir ma mère. Cela chaque fois que je comprends plus de choses qui restaient dans l’air. Qu’il l’a idolâtrée. Que je suis elle, fièrement elle: institutrice, fille de libraires, féministe invétérée.

Deux filles adoptées seules, un fils biologique à 47 ans … Votre famille est-elle votre grand travail personnel?

Oui, et c’est une déclaration d’intention, vraiment. Une maternité choisie, à chaque fois. Une adoption qui a pris quatre ans. Avec des filles avec différentes pathologies. Je ne les ai pas adoptés, mais eux pour moi. Je les ai accueillis et ils m’ont accueilli dans leur cœur, sachant qu’ils ont été aimés, choisis et recherchés. Et le petit est venu quand il devait venir, c’était naturel et précieux.

Sur les photos, elle est vue ravie avec son partenaire. Est-ce qu’on tombe amoureux de la même façon à 20 ans qu’à 45 ans?

Non. À 20 ans, j’étais plus inquiète. Cela ne veut pas dire que je n’ai pas choisi à 20 ans, mais à 45 ans, j’ai eu énormément de chance de pouvoir choisir, et c’est plus difficile.

Beaucoup se sentent plus en insécurité physique à mesure qu’ils vieillissent.

Oui, et c’est un cliché. La société a pris soin de nous faire oublier que nous sommes plus sages et plus beaux en vieillissant.

Est-ce que ça a l’air mieux qu’à 20 ans?

Voyons voir, je pense que j’ai été physiquement plus belle, j’ai fait plus de sport, j’avais l’air plus polie. J’ai gagné en sagesse, conscience, courage, sens de l’humour, en priorisant les choses. Mais je ne serai jamais plus jeune qu’aujourd’hui, alors profitez-en. Aussi, où est le canon de l’attractivité, qu’est-ce que je vais te dire, belle? [pone acento andaluz —“granaíno”, precisa— imitando al de su pareja, el director de orquesta Pablo Heras-Casado].

Vous basque de Bilbao et andalou de Grenade. Il ressemble à un chapitre de «Up and down».

Exact. Mais c’est tellement joli. J’aime beaucoup sa terre et son peuple. C’est si différent et si similaire en même temps. Relations hiérarchiques dans les familles, relations familiales, nourriture …

Euskadi est un matriarcat, disent-ils. Qui est responsable de votre maison?

Le monde est un matriarcat, n’oubliez pas. Je suis le chef de ma tribu. Et j’appelle ma famille une tribu parce que cela ressemble à une union. Nous sommes une tribu parce que, venant d’endroits différents, nous avons la même identité et nous nous aimons ensemble.

Dans quelle mesure votre robe de raisin est-elle comparée à celle des autres présentateurs?

Faites partie du jeu. Je me suis toujours habillé comme je le voulais. Et si je vais plus ou moins couvert, ce n’est pas une question de modestie. J’ai fait une couverture d’Interviú, j’ai pris des transparents. Chacun a son propre style et fait ce qu’il veut, il ne ferait que manquer.

Il est à la télévision depuis 30 ans. Combien de macho avez-vous dû combattre?

Autant que je sache, j’ai toujours facturé la même chose que les hommes. Mais sortir d’un bureau, obtenir un numéro de téléphone au cas où vous voudriez appeler, et vous répondre que votre petit ami vous attendait en bas, je pense que c’est arrivé à beaucoup d’entre nous de notre âge. C’étaient d’autres fois.

Il donnera les raisins à Ana Obregón. Qui tiendra qui?

Elle est forte, très forte. Et émotionnellement très intelligent. Il ne supprime pas pour que, s’il faiblit, nous soyons tous pour tout le monde et à l’écart. Mais je suis sûr qu’il nous surprendra par son intégrité.

Qui allez-vous manquer?

Vous pouvez voir le vivant à un autre moment, mais vous ne vous habituez jamais à une chaise vide. En fait, je fais toujours le menu que ma mère a fait pour le réveillon du Nouvel An et je l’emporte à la Puerta del Sol. Je suis végétalien depuis un an, mais je vais faire l’omelette de pommes de terre qu’elle a faite pour moi enfant, et mon jambon, mon vin rouge, mon nougat de Bilbao, de la rue Correos, où se trouvait la librairie de ma famille. Je continue de l’honorer, bien sûr que je le fais. Vit en moi.

Le réveillon du Nouvel An invite à l’équilibre. Quel est le vôtre dans votre demi-siècle?

Avec la pandémie, je pense que nous avons tous fait un petit équilibre. J’ai pensé: qu’est-ce que j’ai fait, que me manque-t-il, s’ils dessinent les aveugles demain, comment vais-je dans la vie, de 0 à 10. Et je me donne un 7. J’aurais peut-être besoin de faire plus de confitures et plus d’amour. Mais j’ai voyagé, j’ai rencontré des gens fascinants, j’ai élevé des enfants comme je le voulais, j’ai honoré les gens et les choses que j’aime. J’ai aimé et ils m’ont beaucoup aimé, et ils me l’ont montré. Oui, surtout en regardant autour de moi, je me donne un aspect remarquable. Je ne me plains pas.

FEMME EN ROUGE

Rouge et Lorenzo Caprile. Remarquer! Ainsi habillée, Anne Igartiburu (Bilbao, 51 ans) présentera les cloches d’adieu de ce fatidique 2020 à la télévision espagnole en compagnie d’Ana Obregón. Une année au cours de laquelle, poussée par l’inactivité soudaine de la pandémie, elle a décidé de se lancer également dans la communication digitale en ouvrant une chaîne YouTube où, après une formation de ‘coach’ pendant des années, elle «ose» interviewer des célébrités et donner des directives de méditation et de vie saine qui fonctionnent pour elle, dit-elle. Mère d’une famille nombreuse – deux filles aînées asiatiques adoptées, un fils biologique de quatre ans et une fille adoptive – et s’est joyeusement jumelée avec le chef d’orchestre Pablo Heras-Casado, qu’elle a rencontré dans une interview, l’éternel présentateur de ‘Corazón, cœur », sait mieux que quiconque à quel point la vie des autres est importante et n’hésite pas à se poser des questions à ce sujet. Il les combat simplement avec grâce. Il a trente ans d’expérience.