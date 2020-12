“ La maison forte ” entre dans sa dernière ligne droite et on ne peut pas dire que depuis qu’elle a commencé, des choses importantes ne se sont pas produites. Bien qu’il soit insurmontable de revivre un moment comme celui de Jesé Rodríguez en direct grâce à un appel, la vérité est que ces dernières heures, les adeptes de l’émission de télé-réalité ont été sans voix en voyant comment deux candidats ont commis une infidélité. Il s’agit d’Antonio Pavón et Samira, qui bien qu’ils soient en couple dans le concours, ils ne sont pas dehors, mais cela ne les a pas empêchés d’avoir des relations sexuelles dans les dernières heures.

Quelques heures très intenses après la fête

Il semble que tous deux aient pris leur participation dans la réalité très au sérieux et aient voulu pousser leur complicité à l’extrême. Tout s’est passé après la fête pour la fin du concours, où une chose en entraînait une autre et les caméras ont fini par capturer les deux en train de baiser dans la salle de bain de leur chambre. Malgré le fait qu’ils se soient tous les deux cachés quelques minutes plus tard comme si de rien n’était, Aurah Ruiz était chargée de mettre le problème en lumière, confirmant ainsi l’infidélité du torero à sa fiancée.

Le lendemain matin, des collègues ont décidé d’interroger directement les protagonistes sur leur intense rencontre. Tom Brusse en a profité pour parler à Pavón et lui demander indirectement s’il manquait son partenaire. D’autres, comme Marta Peñate, lui ont demandé s’il avait fait quelque chose qu’il pouvait regretter. Malgré cela, Pavón a tout nié et a souligné qu’ils coïncidaient dans la salle de bain pendant qu’il se douchait et que Samira se lavait le visage, Mais les caméras ont capturé ses paroles après avoir eu des relations sexuelles: “Quelle poussière.”

Son partenaire et sa fiancée l’ont découvert en direct

Antonio Pavón a participé au concours en étant plongé dans une relation qui, s’il avait suivi le programme avec une normalité absolue, allait entrer dans une phase beaucoup plus sérieuse comme il s’y était promis. Cependant, il faudra attendre pour voir quelle décision il prend Joi, son partenaire depuis deux ans, qui a découvert en direct que son petit ami avait couché avec une autre femme dans «La maison forte».

Dans les prochains jours, nous verrons ce que cette infidélité d’Antonio Pavón et Samira reste finalement et si le public y voit une raison suffisante pour que les deux soient le troisième couple finaliste de l’émission de télé-réalité. Pour ce faire, ils devront affronter Marta et Albert, qui cherchent également leur place dans une finale qu’aurah Ruiz et Toni Espina et Mahi Masegosa et Rafa Moya ont déjà atteint; ce dernier éliminant Tom et Sandra dans le télévote.