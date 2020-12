Mexico.- Après 15 ans depuis la vente de la mine de Cananea, à Sonora, les mineurs attendent que justice soit rendue et qu’ils livrent leur part des 55 millions de dollars que le leader national des mineurs, Napoleón Gómez Urrutia a utilisé pour créer une fiducie qui n’a pas Cela leur a profité.

Ils ont manifesté ce matin devant le Palais National en attendant d’être reçus par le président Andrés Manuel López Obrador pour lui demander de les soutenir devant l’autorité compétente afin qu’ils puissent recevoir leur part, 5% des 55 millions de dollars d’une fiducie à liquider plus tard. de la vente de la mine Cananea.

Bien que des décisions judiciaires aient déjà été rendues en leur faveur, qui se trouvent dans le dossier 177/2005 et plus récemment, en février 2018, une sentence a été rendue en leur faveur, mais 15 ans plus tard, ils n’ont pas été rendus justice.

Pour une raison inexplicable – à moins que la juridiction ne protège le sénateur Napoleón Gómez Urrutia, promu par son parti Morena – les mineurs du groupe appelé 179 n’ont pas pu percevoir le montant qui leur correspond par la loi.

Les mineurs, tous âgés, aujourd’hui à la retraite, ont poursuivi leur lutte pendant 15 ans et ont été vus à l’extérieur du Palais national au moins six fois cette année. Même en demandant au président López Obrador s’il les soutiendrait, il a répondu plus d’une fois qu’il était conscient du problème, mais qu’il attendait une résolution judiciaire.

Luis Espinosa, Alfredo Zambrano, Julián Félix Duarte et Roberto Esquer ont déclaré à ce média que le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage avait déjà statué deux sentences en leur faveur, mais même ainsi, la justice qu’ils imaginaient viendrait avec l’arrivée du nouveau gouvernement n’arrive pas. , qui en deux ans n’a pas résolu le conflit.

Don Luis Espinosa a déclaré à ce journaliste que le dossier 177/2005 se trouve dans le douzième tribunal collégial en matière de travail, par une protection du syndicat, dirigée par le sénateur Napoleón Gómez Urrutia.

Avec tout en leur faveur selon la législation du travail mexicaine, M. Luis Espinosa dit qu’ils attendent toujours une solution, mais qu’ils n’ont pas été reçus par le président López Obrador, qui, déjà en voyage à Sonora, a déclaré qu’il interviendrait en faveur de les mineurs, mais rien ne s’est passé.

Alfredo Zambrano et Julián Félix Duarte ont exprimé qu’avec l’arrivée de Napoléon Gómez Urrutia au Sénat, ils ont imaginé que la solution serait plus viable, car alors qu’il était en exil à Vancouver, au Canada, ils ont vu la possibilité de recouvrer leurs dettes respectives après l’opération plus lointaine. financière dans la veine de la mine Cananea.

Ils ont recouru aux demandes de protection, mais ils n’ont pas non plus atteint leur objectif, donc depuis le mois de février précédent, ils sont arrivés à l’entrée du Palais national à la recherche d’un soutien présidentiel pour récupérer cet argent dont ils avaient tant besoin à leur retraite, ont-ils déclaré lors d’un entretien à distance .

“Ce qu’il faut dans ce cas, c’est une volonté politique”, a déclaré Roberto Esquer. Il n’est pas expliqué d’une autre manière que la justice a déjà pris 15 ans, alors que les politiciens du nouveau régime, dont le président López Obrador, soutiennent le sénateur Gómez.