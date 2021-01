La nouvelle aventure d’Archie et de ses amis mettra de côté leur scène d’adolescent pour se concentrer sur leur vingtaine d’années où ils feront face à différents obstacles, bien que beaucoup plus de détails de cette prochaine histoire n’aient pas été révélés, le protagoniste de la série, KJ Apa a parlé du timeskip sur «Riverdale» et a fait allusion à ce que les fans verront.

Ce changement d’heure a été annoncé l’année dernière par ses producteurs et l’objectif de ce saut dans le temps sera de renouveler l’histoire pour ne pas stagner, selon les mots de l’actrice Lili Reinhart, qui incarne Betty Cooper dans la série, mais ce la cinquième partie ne commencera pas avec les protagonistes adultes, mais à la soirée de remise des diplômes, car la pandémie de coronavirus ne leur a pas permis d’avoir ce chapitre à temps pour la clôture de la quatrième saison.

Alors en attendant le début d’Archie dans la vingtaine, l’acteur qui incarne ce personnage, KJ Apa a évoqué le timekip dans ‘Riverdale’ pour une interview avec TV Line, là il a expliqué que la rousse reviendrait en ville, qui est dans un état misérable, vous devrez donc trouver comment l’empêcher de devenir une ville fantôme et en passant, il rencontrera plusieurs de ses amis.

«Nous apprenons que tout le monde s’est séparé. Archie s’est enrôlé dans l’armée après avoir obtenu son diplôme, et à son retour, il découvre que la ville est sur le point de devenir une ville fantôme, grâce à Hiram. Ils (Archie et le gang) parlent de la manière dont ils peuvent à nouveau faire revivre la ville. Archie prend beaucoup d’initiative dans ce domaine. Il est revenu et a vu Riverdale se transformer en merde, et il a dit: “Je ne vais pas laisser ça arriver” “, a-t-il expliqué.

Outre le fait que KJ Apa a parlé du saut dans le temps dans “ Riverdale ”, plus de détails ont été donnés sur le sujet tels que Verónica sera mariée à un homme nommé Chad Gekko, joué par l’acteur Chris Mason, qui sera jaloux du passé amoureux entre sa femme et Archie, malheureusement, il n’y a pas encore d’indices sur Betty et Jughead.

La cinquième saison de ‘Riverdale’ arrive sur la CW ce Mercredi 20 janvier à 20 h 30, heure du Mexique et chaque semaine, un nouvel épisode sortira, mais avant de voir cette première, il y aura une émission spéciale appelée PARLER POP´S, diffusé à 20h00 sur la chaîne YouTube de Warner Channel Latam, il sera hébergé par Andrés Navy et Leslie Lestrange, qui parlera de diverses théories sur les nouveaux épisodes.