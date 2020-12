La relation de Lance Armstrong avec le monde du dopage a laissé ses traces sur le cycliste texan lui-même … et sa famille aussi, qui ont parfois été pointés du doigt pour les trucs que Lance a commis au cours de sa carrière professionnelle.

Dans le dernier chapitre du documentaire diffusé par ESPN sur la figure du Texan son fils Luke apparaît, qui joue actuellement au football dans une équipe universitaire, qui rejette les actions de son père. “J’ai toujours voulu me battre pour quelque chose et travailler pour cet objectif vaut plus que prendre le raccourci. J’ai aussi le sentiment que si je me dopais et que j’étais attrapé, beaucoup diraient” il est comme son père “”.

Une impression qu’Armstrong lui-même partage, qu’il n’encouragerait pas son fils à se doper … à moins qu’il ne participe à la NFL, où l’utilisation de certaines substances interdites dans d’autres sports est autorisée. “Je dirais à mon fils que le dopage serait une mauvaise idée, oui. Ce serait une conversation différente si nous parlions de la NFL. Mais à ce stade de votre vie et de votre carrière, cela n’en vaut pas la peine.”

Armstrong exprime également dans cet épisode son regret de s’être dopé et son désir de pouvoir inverser ces épisodes qui ont taché sa carrière sportive et aussi sa vie. «J’aurais aimé pouvoir le changer. J’aurais aimé être un homme meilleur. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis désolé et passer à autre chose.