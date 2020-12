Après que Disney ait jeté la maison par la fenêtre lors de la journée des investisseurs, il y a eu de nombreuses réactions d’internautes, en particulier pour le contenu présenté, principalement de Marvel Studios, qui ont laissé la bouche ouverte non seulement pour fans, mais aussi le protagoniste de ‘Captain America: The First Avenger’, car c’est ainsi Chris Evans réagit à la bande-annonce de «The Falcon and the Winter Soldier».

Cet aperçu montre plus en détail la nouvelle série mettant en vedette Bucky Barnes (Sebastian Stan) et Sam Wilson (Anthony Mackie), qui racontera ses aventures après les événements de ‘Avengers: Endgame’, en plus Falcon sera dans un combat interne pour savoir s’il faut remplacer son ami Steve Rogers en tant que prochain Captain America, en plus du fait que des menaces apparaîtront qu’ils pensaient avoir cessé dans le passé.

Tout ce qui précède a surpris Evans, car à travers son compte Twitter, il a réagi avec un simple mot “WOW!”, Et avec ce bref message, il a partagé les progrès de la série de ses collègues. Cela montre que vous n’avez pas besoin d’écrire beaucoup pour montrer à quel point vous êtes enthousiasmé par le projet.

En plus de la façon dont Chris Evans réagit à la bande-annonce de «Le faucon et le soldat de l’hiver», son opinion a également été partagée selon laquelle il prêtera sa voix à Buzz Lightyear pour le nouveau film individuel du personnage, comme il l’a simplement écrit: «Je n’ai pas de mots.

SENSATIONNEL !!!! 🔥👀 https://t.co/LdqudEWOLr – Chris Evans (@ChrisEvans) 11 décembre 2020

En ce moment, la série de ‘The Falcon and the Winter Soldier’, arrivera à Disney + le 19 mars 2021, cela après sa date d’origine a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus, qui a affecté l’ensemble de l’industrie du divertissement dans le monde.