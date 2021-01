La deuxième saison de “ The Mandalorian ” a apporté de nombreux moments qui ont ému les fans de “ Star Wars ”, mais l’un d’entre eux qui a fait pleurer plusieurs était le retour du fils de Dark Vador dans le dernier chapitre, la scène était si surprenante que même le même acteur qui joue ce personnage, Mark Hamill a parlé du camée de Luke Skywalker.

Dans l’épisode numéro 16 de ‘The Mandalorian’, Din Djarin et ses amis se retrouvent acculés par les Dark Troopers, après avoir sauvé Grogu des dernières forces impériales qui existent dans la galaxie, heureusement un X-Wing habité par Luke arrive, qui arrive tuer les androïdes. L’apparence juvénile du Jedi a été créée par CGI et également avec le système deepfake, qui remplace numériquement le visage d’une personne par une autre.

Malgré les critiques selon lesquelles il avait l’air “bizarre et faux”, la grande majorité des fans l’ont applaudi, y compris certains acteurs de “Star Wars”, car Mark Hamill a parlé du camée de Luke Skywalker pour remercier Jon Favreau et Dave Filoni, qui a réalisé le rêve de nombreux fans de la saga.

“Parfois, les meilleurs cadeaux sont les plus inattendus et quelque chose dont vous n’aviez jamais réalisé que vous vouliez jusqu’à ce qu’ils vous l’aient donné”, lit-on dans son tweet accompagné d’une photo de la scène et du hashtag “merci Jon et Dave” , qui a déjà commencé à être utilisé par les internautes qui aiment «Star Wars».