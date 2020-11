“Regardez-le comme ça, comme ça / Essayez-le encore une fois / Je sais que ce n’est pas facile / Jusqu’à ce que vous ne puissiez pas / Jetez-le.” Avec ce refrain optimiste et un rythme de pop urbaine et de connotations ethniques, la jeune femme (elle est la plus petite participante) Soleá Fernández se produira ce dimanche après-midi au nom de TVE et de l’Espagne au Junior Eurovision Song Contest (La 1, 17h00). La chanson, dans laquelle ce sera la deuxième participation consécutive à TVE après une pause qui a duré 12 ans, est parmi les favoris de la compétition (il y a un an, Melani a obtenu la troisième place). Gagner ou ne pas gagner, c’est une belle prouesse pour le trio de créateurs composé de Bruno Valverde, César G. Ross et Hajar Sbihi (Salé, Maroc, 23 ans), connu sous le nom de scène ASHA. Le compositeur, qui a travaillé avec C. Tangana, Becky G et Lola Indigo, a fait le saut sur scène cette année avec des chansons comme Bésame et, plus récemment, Opina. Elle avoue, dans une interview pour EL PAÍS, qu’il n’y a rien au monde qui la rend plus heureuse que de chanter ses propres chansons.

«Dès mon plus jeune âge, j’ai adoré et passionné de musique», dit ASHA. L’artiste se souvient qu’en grandissant à Salé, près de Rabat, elle écrivait des chansons dans un cahier sans savoir que cela pouvait devenir un métier. Cependant, sa mélomanie a été une constante dans sa vie. «À l’âge de neuf ans, ma mère m’a inscrite dans la chorale de chant classique marocain. J’ai commencé à y aller tous les mercredis, j’ai chanté avec les enfants et depuis toute petite j’ai ressenti cette passion que peut-être d’autres enfants l’avaient comme passe-temps », se souvient-elle.

La composition des chansons n’était pas quelque chose que le futur créateur de Palante avait en tête en grandissant: «Pour moi, avant il n’y avait que le métier de chanteur, l’artiste. C’est ce que le public voit avec les yeux ». Son entrée dans l’industrie de la musique s’est faite grâce à un malentendu. ASHA étudiait à l’Université IE, où elle est devenue présidente du club de musique, lorsque sa colocataire lui a donné le numéro d’un producteur qu’elle a rencontré lors d’une fête. Je pensais qu’il avait besoin de chanteurs, alors qu’en fait il cherchait des compositeurs qui chanteraient en anglais. “Je lui dis” que d’être compositeur, je ne sais pas ce que c’est, je ne l’ai jamais fait “et il me répond” regardez, les chanteurs ont généralement un don de composition, essayez-le “, et j’ai commencé à l’essayer de manière professionnelle”. Six mois plus tard, il y avait déjà des artistes espagnols enregistrant des chansons faites par elle.

La chanson Junior Eurovision est née pour l’ASHA avec César G. Ross, qu’il avait rencontré des années auparavant dans des camps d’écriture. Ross l’a appelée un jour et lui a dit qu’elle avait une chanson avec du potentiel, mais elle n’avait que l’idée et voulait qu’elle et le producteur Bruno Valverde prennent le relais. «J’ai entendu le message de Palante. Le «strip pa’lante, pa’lante» n’était pas un chœur. C’était avant le refrain et j’ai dit: “c’est l’idée qui marche”. Nous allons tout supprimer. Nous allons faire quelque chose de nouveau », se souvient ASHA.

La première chose qui vient au jeune marocain lors de la composition est généralement la musique avant les paroles. Elle compare son processus au rap: elle entend un morceau de musique et c’est avec son inspiration qu’elle commence à «lancer des mots» jusqu’à ce qu’elle forme une structure mélodique qui dit «c’est un hit, un bâton, c’est addictif».

La jeune femme connaissait le Concours Eurovision de la chanson depuis qu’elle était petite, lorsque sa tante a mis des CD dans la voiture de chansons qui sont devenues mondialement connues pour le concours. «Au Maroc, je connaissais l’Eurovision parce qu’il y a beaucoup de chansons qui sont devenues mondiales grâce à l’Eurovision. Mais quand je suis arrivé en Espagne et que j’ai commencé à composer pour des artistes, je savais ce qu’était vraiment l’Eurovision “, raconte le compositeur, ajoutant que” quand j’ai appelé mes parents et leur ai parlé de l’Eurovision, allez, c’est comme si j’avais gagné un Grammy ” .

Palante, commente l’ASHA, est particulière car cela a été fait à distance pendant l’été avec chacun des trois dans un coin différent de l’Espagne, mais sans limiter Ross, Valverde et elle apportant quelque chose d’unique et de leur propre à la musique: une des choses qu’il a, ce qui est incroyable, c’est la fusion entre nous tous. Je suis marocain, Bruno qui est espagnol, mais il est né en Belgique, il est plus belge qu’espagnol et il a également vécu en Amérique latine. César, qui est andalou. Tous ces trucs ont fait que la chanson a quelque chose de spécial. “

Un peu de flamenco, un peu de reggaeton, un peu de pop

La fusion des styles que souligne ASHA dans Palante est également latente dans ses deux singles: Bésame, avec lequel il a lancé sa carrière de chanteur en juin, et Opina, sorti en octobre. “Le morceau est fait par un ami allemand, ce qui est incroyable”, explique l’artiste à propos d’Opina. «Donnez cette touche européenne, différente de la pop. Mais quand Bruno est venu faire de la post-production, il lui a apporté les choses flamenco, les applaudissements, les guitares, la batterie reggaeton, qui est plus de la rue parce que Bruno a vécu en Amérique latine pendant de nombreuses années. J’ai fini d’écrire les paroles avec un Mexicain, donc à la fin nous sommes toutes les nationalités de cette chanson ».

Il n’a pas été facile pour elle de faire le saut sur scène alors que l’industrie du divertissement a été l’un des secteurs les plus touchés par le coronavirus, mais la jeune marocaine n’a pas laissé cela l’arrêter: «J’ai commencé ma carrière musicale juste avec la pandémie . Quand il y a eu confinement, je suis devenu très triste et j’ai dit que cette année je ne sortirai pas de chansons. Puis j’ai dit: eh bien, quand le coronavirus va-t-il se terminer? Alors jamais ou dans deux ans je ne ferai rien? Je dois pitcher, je dois faire des choses ».