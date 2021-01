Sofía Suescun a provoqué une grande surprise sur les réseaux sociaux pour l’attaque infondée qui a dirigé Nia Correia, le gagnant de la dernière édition de «Operación Triunfo». La soi-disant reine des émissions de téléréalité n’a pas du tout pris une blague du chanteur après les propos de Cristian Suescun sur ses tarifs pour certains désirs sexuels de ses clients et a été obligée de s’excuser plus tard publiquement.

Le jeune homme continue de se lancer dans l’industrie du cinéma pour adultes et du contenu érotique, et il y a quelques jours à peine, il est venu nous assurer que pour 100 000 euros, il pouvait avoir des relations sexuelles avec deux hommes. Et c’est précisément à cause de cet aveu que Nia a été encouragée à publier un tweet qui a provoqué de nombreuses interactions de la part de ses followers: “Avec les retenues, vous avez au final 60000“Il a écrit d’un ton amusé.

Le tout nouveau gagnant de ‘OT 2020’ il voulait faire une blague en référence au pourcentage élevé que le Trésor a gardé du prix remporté en talent musical, qui se compose aussi curieusement de 100 000 euros. Mais Sofía n’a pas compris l’intention de l’artiste et n’a pas hésité à l’attaquer. “60000 que vous ne verrez jamais sur votre compte tant que vous continuez à vous consacrer à la musique“, a-t-il craqué, remettant en question sa capacité de chanteur et sa projection.

Rapidement, ses abonnés se sont précipités pour lui dire le véritable objectif de Nia avec sa blague et elle a publié un nouveau tweet reconnaissant son erreur: “Putain comment je gâche dans un instant“Il a exprimé. Un peu plus tard, il a publié un article dans lequel il s’excusait publiquement auprès du chanteur:” Me pardonne-t-il? “, Écrit-il.