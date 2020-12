Le ministre britannique du numérique, de la culture, des médias et des sports, Oliver Dowden (42 ans) fait partie de ces hommes politiques qui ne brille jamais de sa propre lumière mais qui devient indispensable pour mettre de l’ordre dans la gestion quotidienne. Les anciens premiers ministres conservateurs David Cameron et Theresa May ont utilisé cet «imbécile utile au visage de pomme de terre» – c’est ainsi qu’il a été décrit par ses plus féroces détracteurs, comme le critique médiatique Mic Wright – pour préparer chaque mercredi leur sessions de contrôle devant le Parlement. Boris Johnson l’a mis à la tête d’un ministère qui, par définition, est le fer de lance de la «guerre culturelle» contre la gauche. Et Dowden choisit bien ses batailles. Le dernier a décidé de le planter contre Netflix, et sa quatrième saison de la série The Crown.

“C’est une œuvre de fiction avec une magnifique production, mais comme tout autre contenu télévisuel, Netflix devrait indiquer très clairement dès le début que c’est ça, une fiction”, a déclaré le ministre dans le Sunday Mail, le tabloïd Conservateur qui, au-delà du reste des médias, a entrepris sa croisade particulière contre la série. Le journal exige un avertissement sanitaire (un avertissement du risque pour la santé que tout produit peut poser) avant chacun des dix chapitres qui composent la nouvelle saison.

Dowden n’est pas allé aussi loin avec sa réclamation, mais il a exprimé la même inquiétude quant aux dommages possibles que l’histoire-fiction de la maison de Windsor peut causer à la tête d’une jeune génération de Britanniques. “Si cet avertissement n’est pas incorporé, je crains que toute une génération de téléspectateurs n’ayant pas vécu ces événements puisse confondre réalité et fiction”, a déclaré Dowden, qui a annoncé son intention d’exiger par écrit à Netflix d’introduire l’avertissement.

Nul doute que le scénariste de la série, Peter Morgan, prend parti, dans sa représentation de l’histoire britannique récente, pour les deux versions qui se sont le plus installées dans la mémoire collective. Lady Di était une pauvre fille qui se croyait être un conte de fées et qui a fini par être victime d’un mari et d’une famille politique qui la méprisaient. Margaret Thatcher était une politicienne conservatrice fanatique, obstinée et consciente d’elle-même qui a semé la division et la haine au Royaume-Uni.

Le problème avec la transformation de l’histoire en fiction est que plus l’histoire est proche, moins la licence artistique a d’espace et plus les inexactitudes ou les mensonges grincent. Et Morgan, qui a déjà admis qu’il a parfois dû «renoncer à l’exactitude, mais jamais à la vérité», a rencontré une légion de critiques – historiens, politiciens et voix anonymes du prince Charles – qui se sont déchaînés. contre leurs excès. Pour une raison simple et dévastatrice: 29 millions de Britanniques ont déjà téléchargé la série, soit 600 000 de plus que le nombre total de téléspectateurs ayant assisté en direct au «mariage du siècle» de Carlos et Diana en 1981.

“Les téléspectateurs ne doivent pas douter que ce qu’ils voient est une invention dramatisée faite par des gens de gauche qui, en fait, n’aiment pas l’institution monarchique ou la famille qu’ils ont l’intention de représenter”, a-t-il déclaré dans son éditorial. Le Daily Mail Ce qui est frappant, c’est que Morgan a reçu l’Ordre de l’Empire britannique il y a quatre ans, et que c’est précisément le prince de Galles qui a épinglé la distinction sur son revers. “Ce n’est pas facile d’être scénariste, n’est-ce pas?”, L’auteur a raconté ce que Carlos d’Angleterre lui avait dit alors. “J’ai tendance à penser que le plus important n’est jamais ce que vous dites, mais ce que vous arrêtez de dire”, a commenté l’héritier de la Couronne britannique.

Et pourtant, dans ce cas, ils ont été les ornements inclus pour donner de la force à l’histoire, tels que les cris de Carlos à Diana dans une démonstration de violence psychologique, les longues et quotidiennes conversations téléphoniques du prince avec son amante de l’époque, Camilla Parker- Bowles, ou la demande de Margaret Thatcher à la reine de dissoudre le Parlement pour empêcher les députés conservateurs de forcer la démission du Premier ministre – une demande constitutionnellement impensable – qui s’est retournée contre Morgan.

En sa faveur, cependant, tous ceux qui croient ridicule en sont venus à exiger que Netflix apporte une clarification que tout téléspectateur modérément raisonnable tient pour acquis. L’historienne Alex von Tunzelmann, qui est devenue populaire avec sa chronique hebdomadaire Reel History (un jeu de mots qui combine la bobine de film avec le réel, qui sonne de la même manière en anglais) dans le journal The Guardian, a averti sur Twitter: « Netflix a déjà dit aux gens que The Crown est une fiction. La série est présentée comme un «drame». Ceux qui sortent sont des acteurs. Oui, je sais, la tête de certaines personnes peut exploser avec tout ça… ».

L’historienne Caroline Dodds s’est également moquée de Dowden et lui a demandé d’écrire la même lettre de réclamation à Hilary Mantel. Le romancier qui a dépeint l’ère Tudor dans une trilogie magistrale et qui est devenu un totem sacré de la culture britannique, a probablement frappé la clé en juillet dernier dans une interview avec le magazine History Extra de la BBC. . “Si vous voulez que tous les personnages soient également attrayants et les présentent sans passion, vous manquerez de la férocité imaginative nécessaire pour attirer les lecteurs”, a déclaré Mantel. La férocité de Morgan a recueilli l’approbation du public, mais elle a remué l’establishment britannique.