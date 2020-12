Mexico.– Le chanteur et auteur-compositeur Armando Manzanero, décédé ce lundi par Covid-19 à l’âge de 85 ans, a laissé un héritage important après une brillante carrière de 70 ans avec 500 chansons et plus de 30 productions de disques où un thème prédominait: l’amour.

Reconnu au-delà de ses frontières comme le roi du romantisme, le également président de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique a été hospitalisé le 17 décembre et intubé quelques jours plus tard pour des complications causées par le coronavirus.

Connu pour des ballades telles que «Avec toi j’ai appris», «Nous sommes petits amis», «Ce ne sera qu’aujourd’hui» et «Cet après-midi j’ai vu qu’il pleuvait», certaines avec plus d’un millier de versions dans différentes langues. En 1950, il a écrit sa première chanson, cette année, il avait environ 500 chansons.

La Société des auteurs et compositeurs du Mexique (SACM) qu’il présidait, a enregistré 700 chansons de sa paternité.

Manzanero (Mérida, Yucatán, 1935-2020) laisse derrière lui un héritage inoubliable dans l’histoire de la musique espagnole, d’innombrables disques vendus et d’innombrables reconnaissances, comme le Grammy Award d’honneur en 2014.

Voici comment vous avez découvert: Le compositeur Armando Manzanero est mort

Armando Manzanero, éternel amoureux

Le pianiste a même dit que cet instrument a toujours été “l’amour de sa vie, mon éternel compagnon et l’homme qui m’a tout donné”, selon la Société des auteurs et compositeurs du Mexique (SACM), dont il était président depuis 2010.

“Le piano est l’amour de ma vie, mon éternel compagnon et l’homme qui m’a tout donné.”

Connaisseur de la tradition boléro et d’une grande sensibilité, le compositeur s’est connecté avec le public avec des thèmes qui ont été abordés au fil des ans par des artistes de la stature d’Elvis Presley, avec «It’s impossible», une version anglaise de « Nous sommes des petits amis », Dionne Warwick, Tony Bennett, Alejandro Fernández ou Christina Aguilera.

Compositeur et défenseur infatigable des droits des musiciens

Armando Manzanero, autoproclamé “Mexicain d’origine maya”, petit et incombustible, a même déclaré dans une interview que “jamais de sa vie” il n’arrêterait de travailler.

Et il l’a gardé jusqu’à ce qu’il le puisse, car il a dû passer ses derniers jours à l’hôpital, où il a reçu des messages de soutien d’une infinité d’artistes et de personnalités.

Manzanero est né le 7 décembre 1935 et depuis l’enfance, il était proche de la musique, car il était le fils des musiciens fondateurs de l’orchestre Typica Yucalpetén.

Il étudie à l’École des Beaux-Arts de Mérida et commence à se consacrer professionnellement à la musique en 1957, en tant que pianiste.

Peu de temps après, il s’installe à Mexico, où il accompagne des interprètes de renom de l’époque tels que Pedro Vargas et José José et travaille comme promoteur pour l’éditeur de musique EMMI et directeur musical pour CBS International (aujourd’hui SONY).

Dans les années 1960, il débute sa carrière en tant que producteur de musique pour des artistes de renom comme Angélica María, tâche qu’il a ensuite menée avec les espagnols Dyango, Presuntos Implicados et Luis Miguel.

Le compositeur

En plus d’être pianiste, interprète ou producteur, le compositeur Manzanero est né en 1950 avec “Never in the world” et compte plus de 400 chansons.

Il a publié plus de 30 disques, parmi lesquels «Somos novios» (1968), Corazón Salvaje (1977), «Nada personal» (1995) ou «Duetos», ce qui lui a valu le Grammy du meilleur album pop vocal pour un groupe ou duo en 2001.

Il obtient d’autres distinctions, comme le premier prix au Festival de Majorque 1978 avec «Señor Amor», interprété par Dulce, ou le prix d’excellence, pour sa carrière artistique, décerné par Billboard Magazine en 1993.

Pendant sept décennies, il a collaboré avec et produit de nombreux artistes mexicains, sponsorisé des concerts et recherché de nouveaux talents, devenant ainsi une référence dans l’industrie culturelle du pays.

En outre, il s’est battu au cours de la dernière décennie depuis la présidence de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique pour honorer le travail des artistes et reconnaître la paternité de leurs œuvres.

«J’ai eu mes moments où ils pensent que je ne donne plus, que mon temps est écoulé, mais quand une opportunité se présente là-bas, j’entre et je leur fais comprendre que ce n’est pas vrai.

Divorcée à plusieurs reprises, Laura Elena Villa, sa «Laurita», était sa dernière partenaire stable. Pour elle, il a composé la chanson «Nada personal» dans les années 90 alors qu’ils étaient tous les deux dans d’autres relations amoureuses.

La dernière apparition publique de Manzanero, président de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique, a eu lieu le 11 décembre dernier à Mérida, capitale du Yucatán, où il a inauguré le musée Casa Manzanero, probablement là où il a été infecté.

npq

Suivez-nous sur les réseaux sociaux