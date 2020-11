La deuxième saison sur les aventures de Geralt of Rivia semble avoir plusieurs nouveaux personnages qui pourraient exciter plus d’un fan de la franchise, par exemple, cette semaine, il a été révélé que le Queen Meve dans ‘The Witcher 2’ et vous avez même déjà l’actrice qui l’incarnera en live-action.

Pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, Elle est la souveraine du royaume de Lyria et Rivia, Connue pour sa bravoure, sa sagesse et sa beauté, elle était l’une des amies de la reine Calanthe, elle est donc aussi une alliée de Cintra et de la princesse Ciri, c’est aussi elle qui lui a donné le titre du démoniste de Geralt de Rivia.

Maintenant, le portail Redanian Intelligence rapporte que ce brave souverain arrivera dans la deuxième saison de “ The Witcher ” et sera joué par Rebecca Hanssen, Le doublé de Millie Bobby Brown pour le film “ Enola Holmes ”, mais elle serait une version plus jeune de ce qui est mentionné dans les livres, car elle a même deux enfants adultes.

Il est également indiqué que Queen Meve dans ‘The Witcher 2’ apparaîtra dans les épisodes réalisés par Sarah O’Gorman et Ed Bazalgette. qui sont 3,4,5 et 8, Donc, il peut avoir une participation importante à l’intrigue principale, bien sûr, cela n’est pas encore connu car Netflix a gardé une grande partie des données concernant l’émission secrète.

Pour le moment, l’une des choses que l’on sait est son synopsis: “Convaincu que la vie de Yennefer a été perdue lors de la bataille de Sodden, Geralt de Rivia emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance, Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent s’efforcent d’atteindre la suprématie hors de ses murs, il doit protéger l’enfant de quelque chose de bien plus dangereux: le pouvoir mystérieux qu’elle possède à l’intérieur. “

Sa première est prévue en 2021, S’il n’y a pas d’autres retards, tels que les deux pauses de production dues à la pandémie de coronavirus, la rumeur veut que le tournage se termine à la fin de 2020, au début de l’année prochaine.