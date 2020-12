La plate-forme Netflix est devenue synonyme de succès car elle a développé une grande quantité de contenu qui est devenue un succès immédiat et le meilleur exemple en est ‘Choses étranges’, qui a commencé en 2016 et le quatrième et dernier devrait arriver en 2021, mais ce retour pourrait être un peu compliqué compte tenu des derniers chapitres, mais apparemment Noël sera important dans ‘Stranger Things’ pour rejoindre l’équipe .

La clôture de la troisième saison de “ Stranger Things ” était peut-être beaucoup plus émouvante, car elle nous montrait un triste adieu (momentané) à Hopper, en plus de la séparation de ses protagonistes, donc les réunir pourrait être un peu compliqué, mais peut-être encore une fois les vacances sont-elles au centre de la série.

Chacune des saisons de cette série utilise des vacances pour concentrer ses événements, de la Noël, Halloween et le jour de l’indépendance, il n’est donc pas exclu que cette fermeture soit similaire et il est très probable que le Noël sera important dans ‘Stranger Things’En raison du retard du tournage, la quatrième saison sortira à la fin de 2021 et cette fête est utilisée pour les réunir après le déménagement de la famille Byers.

En plus de cette idée, il faut tenir compte du fait que Netflix semble avoir une certaine fascination pour les spéciaux de Noël et très probablement cette fermeture sert d’une sorte de spécial très dans le style des années 80 comme ‘Gremlins’ ou ‘Difficile à tuer’, qui semblent avoir une fascination pour Noël, cette série se déroulant dans les années 80 suit cette même ligne pour mettre fin à cette série Netflix acclamée de manière spectaculaire.