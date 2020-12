En cas de Jesé Rodríguez semble vivre quelques jours de tranquillité après les derniers jours tendus auxquels le joueur a dû faire face depuis qu’il a commis sa dernière infidélité. Avec son partenaire dans une émission de télé-réalité, chaque gala de «La casa fuerte» génère une attente autour des îles Canaries pour sa réaction aux nouvelles qui viennent de l’étranger. Dimanche dernier, il a appris que son partenaire avait été limogé du PSG et il n’a pas hésité à le commenter après la diffusion de sa conversation avec Samira, où il critique son partenaire actuel.

Le comportement de Jesé après sa première rupture

Il est clair que la relation de Aurah Ruiz et Jesé Rodríguez n’a pas été un lit de roses et les deux ont joué dans de nombreux moments ces derniers mois. Lorsque ses partisans ont cru que leur relation était rompue pour toujours, ils ont surpris par leur réconciliation, et ainsi de suite. Au cours des dernières heures, la Canarienne s’est ouverte avec sa partenaire de télé-réalité, Samira, sur la façon dont l’ancien joueur du Real Madrid avait agi dans cette dernière étape de leur relation.

“Tous les deux mois, il me contactait pour se connecter avec moi et cette conversation durait 48 heures. Étant avec elle tous les jours, elle a essayé de me contacter et j’ai décidé de la mettre de côté parce que j’étais avec quelqu’un. Il l’a fait peut-être tous les trois jours. C’est comme ça qu’il est resté deux ans “, a-t-il révélé à propos de sa première rupture et de la façon dont le joueur a agi. Face à une telle conversation, Jorge Javier Vázquez a décidé de se plonger dans le sujet et d’interroger Aurah à ce sujet, qui a rapidement regretté d’avoir reconnu que” j’ai vu que j’ai compté plus. du compte”.

Cependant, Aurah Ruiz a continué à parler de sa relation avec Jesé Rodríguez et Mediaset l’a de nouveau célébrée lors des audiences. «J’ai vécu beaucoup de choses, j’ai repensé ici beaucoup de choses dont je veux lui parler et je connais la relation que je veux avoir à l’extérieur avec lui. Je veux une relation normale, en couple, je ne veux pas partager mon partenaire avec tout le monde», a-t-il commencé en expliquant le candidat Jorge Javier.

Aurah, calme avant le renvoi de Jesé

Concernant le licenciement de Jesé Rodríguez du PSG ces derniers jours, Aurah a souligné que «cette nouvelle n’est pas à cause de l’appel, ce n’est pas à cause de cela. C’était la sortie qu’il voulait. Il veut être dans une équipe où ils donnent des minutes, jouent et soient heureux », a-t-il expliqué. être très calme à ce sujet. Malgré cela, la Canarienne n’oublie pas son infidélité: “Ce qui s’est passé avant d’entrer est un fardeau que je porte, il m’est difficile de l’oublier, mais j’ai appris beaucoup de choses.”

Enfin, Aurah Ruiz a été sincère en expliquant que sa relation avec le footballeur a toujours été compliquée par leur renommée: “C’est un footballeur reconnu et il y a beaucoup de filles, c’est compliqué … c’est le pire que j’aie jamais eu. »Malgré ses doutes et son moment dans« La casa fuerte », la candidate canarienne a également reconnu qu’elle était attachée à sa relation avec le joueur et à former la famille qu’ils ont toujours voulu avoir.