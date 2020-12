Aurah Ruiz n’a pas vécu de jours tranquilles depuis que Jesé Rodríguez l’a surprise avec un coup de téléphone médiatique à “ La Casa Fuerte ” pour avouer son amour. Le footballeur, qui a mis fin à son contrat avec le Paris Saint-Germain après le scandale et après plusieurs années de mauvaise rentabilité pour les Français, a fait une immersion télévisée au milieu de la tempête soulevée par sa prétendue infidélité avec Rocío Amar, mais pour le Le jeune concurrent avait certains aspects à discuter et c’est pourquoi il lui a adressé un sévère reproche en direct hier soir.

“Je mérite un pardon et il ne me l’a pas donné. Nous devons parler de beaucoup de choses à l’extérieur», a condamné le Canarien, insistant encore et encore sur le fait que l’appel de son petit ami manquait d’excuses sincères. Certains collègues comme Tony Spina voulaient la calmer en lui assurant que le simple fait d’appeler une personne comme Jesé devait servir de pardon, mais elle avait besoin de quelque chose de plus et elle l’a fait savoir.

Aurah, heureuse de la déclaration de Jesé, a annoncé qu’ils continuaient à avoir une relation amoureuse et qu’elle était guidée par le cœur. “Nous sommes ensemble et nous devons clarifier beaucoup de choses. J’étais mère avec lui, nous avons surmonté ou laissé derrière nous beaucoup de choses », a-t-elle déclaré, bien qu’elle répète qu ‘« il n’a pas bien fait beaucoup de choses.

Mais où est votre relation avec lui? “Il veut et je lui ai donné l’opportunité de bien les faire. C’est une personne qui peut me faire beaucoup de mal et qui est très heureuse en même temps. Je fais confiance à ce que tu ressens pour moi le cœur tire plus que la raison“, a expliqué la jeune femme avec des déclarations pour Jorge Javier Vázquez.

Message de Jesé: “Il faut gagner”

Jeudi dernier, le footballeur canarien a pris contact avec le programme pour aller vivre et parler avec la mère de l’un de ses enfants: “Si vous êtes content continuez, si vous n’êtes pas content vous n’êtes pas obligé d’être là. J’adore te voir heureux et je vois que tu ne l’es pas. Si vous voulez continuer, vous devez gagner “, a-t-il dit. Aurah avait déjà avoué que Jesé lui avait donné un ultimatum: la télé ou lui. Mais il semble que maintenant les choses ont changé, et beaucoup.