De nombreux influenceurs font partie du projet ‘Mtmad’, une chaîne de Mediaset dans lequel des visages familiers de la maison sont enregistrés sur vidéo et commentent divers aspects de leur vie professionnelle et personnelle.

Ce jeudi, c’était au tour de Aurah Ruiz, qui a voulu parler ouvertement de sa relation avec Jesé Rodríguez. Une vidéo dans laquelle il explique à quoi ressemble sa vie après avoir quitté le programme «La maison forte».

“Il y a des choses qui ont beaucoup changé dans ma vie et ce n’est plus la même chose», a-t-il commencé par souligner, puis en parlant de la connexion téléphonique du footballeur dans l’émission Telecinco:« C’était la première fois qu’il y avait une écoute téléphonique d’une telle personne à la télévision. Il ne l’a jamais fait pour personne. Je me sentais spécial, c’était ce que je méritais. C’était un acte plutôt sympa, surtout après ce qui s’est passé. Cela me montre beaucoup de choses », a-t-il souligné.

Jesé aux survivants?

L’ancienne greffière de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ a également voulu répondre à la rumeur dans laquelle elle spéculait la participation éventuelle de l’ancien footballeur du Paris Saint Germain à la prochaine édition de ‘Survivors’.

“C’est totalement faux, il ne fait pas partie du monde de la télévision, même si certains le voudraient. Il ne le fera pas. C’est un athlète d’élite, cela continuera de l’être. Il continuera à faire son football et nous espérons qu’il fera très bien », a déclaré Aurah.

Sa vie avec le footballeur

Quant à sa vie avec Jesé Rodríguez, l’influenceuse a précisé que “en ce moment nous vivons Jesé, Nyan et moi“.” Il y a des choses que je ne peux pas encore dire, mais maintenant à cause de l’école de l’enfant, nous sommes plus près de chez nous. Nous sommes ici tous les trois, et le week-end, nous allons chez lui car il est plus grand et plus beau“, a expliqué.

Le couple veut bien faire les choses, et c’est pourquoi ils ont pris la décision de vivre dans la maison d’Aurah: “A cause de la formation, pour bien faire les choses, les thérapies de Nyan … nous sommes ici chez moi. L’enfant est plus heureux, il est super heureux car il nous voit ensemble », a-t-il ajouté.

“Ma vie n’a jamais été stable, mais les nuits me pèsent moins car on partage. J’ai plus de tranquillité d’esprit, pas de stabilité. Il se concentre sur le football et nous verrons ce que nous faisons », a souligné Aurah.

Sur l’infidélité de Jesé

Enfin, Aurah Ruiz a voulu parler de l’infidélité de Jesé Rodríguez: “Il n’y a pas de partenaire parfait, nous faisons tous des erreurs. Vous me dites beaucoup que comment j’ai pardonné une infidélité. Il y a des choses que je sais que vous ne savez pas.. Chacun fait ce qu’il veut, je pardonne, je n’oublie pas. Nous méritons tous des opportunités“, c’est fini.