La huitième édition de ‘MasterChef Junior’ a déjà un gagnant: la petite Aurora, de Cadix et âgée de seulement 9 ans, a réussi à remporter la finale célébré hier soir à Nicolás, Henar et Javier, devenant également le plus jeune gagnant de l’histoire de l’émission. La jeune fille a remporté le prix de 12 000 euros en espèces et une formation au prestigieux centre culinaire basque.

RTVE

La dernière ligne droite du concours culinaire a été marquée par de nombreuses émotions. En premier lieu, Les requérants reçurent la visite du chef Jesús Sánchez, cuisinier du Cenador de Amós, qui a expliqué le premier défi de la soirée: reproduire une soupe parfaite avec du bouillon de pois chiches, chacun utilisant un ingrédient différent. Après le placage et la dégustation par les juges, Aurora a récupéré la première veste de duelliste et j’ai reçu en cadeau un voyage à Santa Cruz de Tenerife.

Les trois autres finalistes se sont rendus à Puerto de Santa María, à Cadix, pour affronter le test en extérieur. Nicolás, Henar et Javier ont assisté à la restaurant ‘Aponiente’ d’Ángel León, qui détient trois étoiles Michelin. Là, le cuisinier a passé en revue avec eux les six plats qu’ils devaient préparer, deux chacun, pour douze des anciens candidats de la dernière édition de «MasterChef Celebrity» 8, (dont certains sont également passés par la cuisine). Les trois heures et demie de travail acharné des plus petits ont été récompensées par de vifs applaudissements de tous les convives. Ensuite, le jury a choisi Nicolás comme deuxième duelliste de la finale.

De retour sur le plateau de ‘MasterChef’, et après avoir reçu l’arrivée de ses proches, Aurora et Nicolás se sont préparés pour le combat final. Le dernier défi consistait en préparer un menu composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert en 120 minutes. Aurora s’est mis au travail avec un tartare de crevettes blanches à l’air de betterave et de gingembre, un bar aux boules d’olive et une glace à la commande. Et Nicolás a fait de même avec une crème froide de maïs aux écrevisses, des raviolis à la citrouille avec des boules de basilic et une glace aux amandes avec de la mousse de noix de coco.

Pendant que les enfants travaillaient, Les chefs Oriol Castro et Mateu Casañas, du restaurant «Enjoy», ont fait leur apparition sur le plateau. Une fois le test terminé, il était temps d’évaluer les menus et de proclamer le gagnant. Le jury a souligné avec effusion le travail d’Aurora, assurant qu’elle n’avait «pas un mais pas un problème». «Qu’une fillette de 9 ans prépare un plat comme celui-ci en dit long sur vous et que vous en soyez conscient», ont-ils dit, avant de la choisir comme la gagnante de l’édition. “Je dédie ce prix à toute ma famille, à Trebujena et à tous ceux qui me voient. Mon visage me fait mal à force de sourire!”, a exprimé Aurora, très excité, en connaissant l’élection.