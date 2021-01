Il reste quelques jours avant la première de la série sur Scarlet Witch and Vision, qui sera la première série de Marvel Studios et celle qui commence la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU), cependant, le protagoniste du programme, Elizabeth Olsen a parlé de la deuxième saison de «WandaVision».

On sait que cette série originale Disney + fera partie d’une trilogie du multivers, pour ainsi dire, avec formé par ‘WandaVision’, ‘Spider-Man 3’ et ‘Doctor Strange into the Multiverse of Madness’, L’actrice de 31 ans participera à ce dernier. En raison de ce lien, on pense que la série aura une saison, cependant, il semble que la maison des idées surnommée ait plus de projets pour ce spectacle.

Dans une récente interview promotionnelle avec le portail Collider, Elizabeth Olsen a parlé de la deuxième saison de «WandaVision», après avoir demandé si de nouveaux chapitres étaient déjà prévus. “Je suppose que la réponse est que (WandaVision) pourrait (obtenir une deuxième saison)”, a ri la célébrité sans essayer de confirmer quoi que ce soit pour le moment.

Cette réponse Cela pourrait ouvrir la possibilité que le thème des multivers ne se termine pas par ‘Doctor Strange 2’, Bien sûr, ce sont des spéculations, car on ne sait toujours pas quels sont les projets de Marvel Studios, bien qu’il faut souligner qu’il y a des rumeurs selon lesquelles il y aurait également des dimensions alternatives pour l’adaptation de “ Secret Wars ” où un Iron Man et Captain America d’une autre réalité apparaîtraient.

D’autre part, la série ‘WandaVision’ sera présentée en première le 15 janvier 2021, étant le retour d’Olsen et Paul Bettany en tant que couple préféré du MCU et l’émission arrivera exclusivement pour la plateforme de streaming de la maison de Mickey Mouse, alors pour embaucher Disney +, cliquez ici.