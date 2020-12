Après les annonces d’hier lors de la Journée des investisseurs Disney, Il était très clair que Marvel Studios avait plusieurs projets pour sa franchise dans les années à venir, y compris la série ‘Invasion secrète ‘ et l’arrivée de Les quatre Fantastiques, Mais ces annonces ont laissé des doutes sur Spider-Man et les personnages qui ont été développés dans la série Netflix, mais apparemment, il y a aussi des plans pour ce dernier, car apparemment Jon Bernthal reviendra en tant que punisseur au MCU.

La plate-forme Netflix a travaillé avec certains personnages de Marvel à travers des séries, mais ces derniers jours, leurs droits ont été récupérés, donc maintenant Marvel peut les développer dans son univers, mais il y a un gros problème pour eux, car la plupart sont notés R, ce qui pourrait affecter la façon dont ils seraient présentés, mais une solution semble avoir été trouvée.

Selon les mots de l’initié Grace Randolph, Jon Bernthal reviendra en tant que punisseur au MCU, puisque Marvel travaille sur plus de projets qui n’ont pas été annoncés, parmi lesquels le retour de cet anti-héros est envisagé, mais ce serait pour Hulu, quelque chose qui serait très bénéfique en gardant le style le plus sombre et le plus violent qui a caractérisé la série et nous avons peut-être quelque chose pour 2021.

N’oubliez pas que l’acteur Jon Bernthal a déclaré ouvertement à plusieurs reprises qu’il était plus que disposé à reprendre le rôle de Le punisseur Si Marvel Studios le souhaite, les fans ont également montré leur soutien à la prise en compte de l’acteur et apparemment ils les prennent en compte, car il y a des rumeurs sur l’apparition de Charlie Cox en tant que Matt Murdock, il n’est donc pas exclu que il y a déjà des plans sur les autres personnages.