La série du poète Emily Dickinson revient sur Apple TV + avec de nouveaux épisodes qui seront remplis de plus de drame, de romance et d’autonomisation, sans laisser de côté son essence moderne, alors pour voir ce que l’écrivain a en réserve pour la saison deux, c’était publié la bande-annonce de «Dickinson 2».

L’émission mettant en vedette la nominée aux Oscars et aux Golden Globes, Hailee Steinfeld, raconte qu’elle a été retirée de sa vie littéraire privée et jetée à la vue du public, alors qu’elle se débat avec le sentiment que la poursuite de la gloire pourrait être un jeu dangereux pour elle.

Ainsi, dans la bande-annonce de ‘Dickinson 2’, vous pouvez voir avec plus de détails sur divers événements que l’écrivain va traverser, à la fois en matière d’amour pour une autre femme ou en essayant de se trouver. De plus, vous pouvez voir à la fois les personnages que le public connaissait déjà dans la première partie, ainsi que ceux qui sont à peine intégrés.

Quant au casting, il sera composé de Steinfeld, Jane Krakowski, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Toby Huss et Adrian Blake Enscoe, le rappeur Wiz Khalifa, Nick Kroll dans le rôle d’Edgar Allan Poe, Timothy Simons, Ayo Edebiri, Will Pullen, Finn Jones et Alexander Peak dans le rôle de Henry «Ship» Shipley, parmi de nombreux autres acteurs.

La série a été créée, écrite et produite par Alena Smith, tandis que les producteurs exécutifs sont Hailee Steinfeld, Alena Smith; Michael Sugar et Ashley Zalta pour Sugar23 Productions; Paul Lee et Josh Stern pour wiip; Alex Goldstone pour le contenu anonyme.

Les trois premiers épisodes de la deuxième saison de ‘Dickinson’ arriveront exclusivement sur Apple TV + à compter du vendredi 8 janvier 2021, tandis que les sept chapitres restants seront publiés chaque vendredi.