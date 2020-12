L’année touche à sa fin, et grâce à cela, la plupart des petits sont en vacances, de sorte que les chaînes Disney cherchent à être la meilleure forme de divertissement, de sorte que de nouveaux épisodes de «Ducktales» et «seront publiés. Chiot Dog Pals ‘.

Les frères et sœurs chiots, Bingo et Rolly, ont un appétit pour l’excitation qui les entraîne dans des aventures passionnantes dans leurs quartiers et dans le monde. Que vous aidiez leur propriétaire, Bob ou un ami dans le besoin, la devise du carlin est que la vie est plus excitante avec votre meilleur ami à vos côtés.

Chaque épisode présente deux histoires de 11 minutes avec des leçons positives sur l’amitié, la résolution de problèmes, la collaboration et l’aventure. De même, il offre l’occasion d’enseigner la valeur du travail d’équipe et la relation entre frères et sœurs. Les nouveaux épisodes de ‘Puppy Dog Pals’ seront diffusés du lundi au vendredi jusqu’au 1er janvier à 18h30 sur Disney Junior.

De son côté, Disney XD publiera de nouveaux épisodes de «Ducktales», la série animée sur le célèbre milliardaire Rico McPato; ses neveux triplés, les espiègles Hugo, Paco et Luis.

Le long de Également en vedette dans la série sont son neveu Donald Duck et la fidèle équipe du manoir McPato.: le courageux pilote et pilote Joe McQuack; la gouvernante, Mme Beakley, et sa petite-fille, Rosita Vanderquack, une aventurière résidente et la nouvelle amie des triplés.

Avec les aventures renouvelées de cette famille amusante, ces histoires offrent la possibilité de parler avec les enfants de la curiosité des personnages.

La première des nouveaux chapitres de ‘Ducktales’, du 21 décembre, du lundi au vendredi à 20h00 sur le signal Disney XD, jusqu’au 1er janvier.