Quand publieront-ils la bande-annonce de ‘American Gods 3’? Une question que plusieurs fans de la série basée sur le livre homonyme de l’auteur Neil Gaiman se sont pourtant posées, enfin ce mercredi 2 décembre La date à laquelle l’avance sera publiée a été révélée.

Pour ceux d’entre vous qui ne savent pas de quoi parle cette émission, le synopsis officiel parle de “Shadow, un homme avec un passé. Mais maintenant, il ne veut rien de plus que vivre une vie tranquille avec sa femme et éviter les ennuis. Jusqu’à ce qu’il découvre qu’il a Il a péri dans un terrible accident. En rentrant chez lui pour les funérailles, lorsqu’une violente tempête secoue l’avion, il est accueilli par un homme étrange assis à côté de lui. L’homme se fait appeler M. Wednesday, et en sait plus sur Shadow que lui. ce qui est possible. Il prévient Shadow qu’une tempête bien plus grande est à venir. Et à partir de ce moment, plus rien ne sera plus jamais pareil. “