Le dernier chapitre de ‘Le Mandalorien’ est devenu un favori des fans car il a finalement introduit la version live-action de Ahsoka tano Jouée par Rosario Dawson, elle a également donné une tournure à l’histoire en connaissant le vrai nom de Baby Yoda et une partie de son passé, mais apparemment ce chapitre a ouvert la porte à plus d’histoires, car il a été révélé qu’ils préparaient déjà la série Ahsoka Tano grâce à la réception du personnage.

L’une des choses les plus attendues de la deuxième saison de “ The Mandalorian ” était l’apparition du personnage d’Ahsoka Tano, qui malgré le fait qu’il était très aimé par les fans n’était pas apparu dans une version live-action, donc il y avait super les attentes quant à la façon dont il serait reçu par les fans et le chapitre ‘Le Jedi’ a été bien accueilli par les fans, ainsi que l’interprétation de Rosario Dawson.

Selon les informations de Daniel Richtman a révélé que grâce à l’accueil du public, La série Ahsoka Tano se prépare déjà à des marches forcées pour la plate-forme Disney +, car il y avait déjà des plans pour une série solo du personnage, mais en raison de la réception du personnage, les deux Disney en tant que LucasFilm ont fait un plus grand effort pour suivre le personnage dans une histoire indépendante, qui pourrait être directement liée non seulement à «The Mandalorian», ainsi qu’à d’autres histoires de Star Wars.

Jusqu’à présent, on ne sait pas à quel point Ahsoka Tano est important pour les autres chapitres de “ The Mandalorian ” ou pour la troisième saison, mais il semble qu’il sera étroitement lié à l’évolution de Baby Yoda et pourrait être la porte de la série en solitaire de ce personnage et créez un univers plus vaste au sein de la plateforme Disney +.