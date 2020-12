Mexico – Avec le hashtag #EstefaniaAsesina, les utilisateurs des réseaux sociaux ont condamné une vidéo d’Estefania Veloz mise en ligne sur le réseau social Tiktok dans laquelle elle promeut l’utilisation du misoprostol.

Comme s’il s’agissait d’une recette de cuisine, le panéliste de divers programmes télévisés tels que le TV Forum de Televisa et Channel 11, a montré une série d’indications sur l’utilisation de ce médicament comme méthode abortive.

Immédiatement, les réseaux sociaux ont déclenché une série de critiques contre l’avocate qui se définit sur Twitter comme une féministe, socialiste et Chicana car elle considère que sa vidéo désinforme et met en danger la santé des filles et des femmes en raison de l’utilisation à domicile de cette abortif.

Dans la trente-deuxième vidéo, il n’y a aucun avertissement sur les implications médicales ou les risques possibles pour la femme sur l’utilisation de ce médicament.

Dans sa vidéo, Veloz se réfère uniquement à l’indication par des textes de la manière d’interrompre de manière «légale, sûre et gratuite», sans tenir compte d’aucune opinion ou évaluation médicale sur l’utilisation de ces comprimés.

De plus, la vidéo de 30 secondes téléchargée sur cette plate-forme a pour toile de fond l’hymne national mexicain lorsque ce symbole national tel que le drapeau ou le bouclier national ne peut être utilisé que dans des actes solennels de nature officielle.

Bien qu’il y ait eu des groupes féministes qui soutenaient la vidéo d’Estefania Veloz, il y avait plus d’opinions qui disqualifiaient le contenu sur le réseau social Tiktok, non seulement pour insinuer et promouvoir le crime d’avortement, mais aussi pour l’utilisation de l’hymne national.

Parmi les qualificatifs les plus récurrents pour la vidéo d’Estefania Veloz, il y a le fait qu’elle est dégoûtante, répréhensible, irresponsable, insensée et même aberrante pour avoir influencé l’utilisation du misoprostol et que ce réseau social est utilisé par des millions de filles et d’adolescents.

Jusqu’à présent, ni les autorités du ministère de l’Intérieur, ni de la Santé ni de Twitter, Channel Once ou Televisa n’ont exprimé de position, que ce soit pour se séparer ou pour rejoindre le contenu de la vidéo de la fille de Jaime Martínez Veloz, un homme politique du PRD et de Morena.