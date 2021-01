L’un des méchants qui a mis Captain America en danger plusieurs fois dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) est de retour pour une nouvelle production de la maison des idées, car il a été confirmé que eCrossbones sera dans ‘Et si …?’, La prochaine série animée de la franchise.

Frank Grillo, l’acteur qui joue ce personnage, a été celui qui a annoncé pour le portail Collider sa participation à ce spectacle qui parle des réalités parallèles du MCU, c’est pourquoi, bien que le personnage soit mort dans ‘Captain America: Civil War’, dans d’autres parties du multivers, il est toujours vivant.

«Si le président appelle et dit: ‘Je veux que vous veniez à la Maison Blanche’, vous ne demandez pas pourquoi, vous montez simplement dans un avion et allez à la Maison Blanche. La CAA a appelé, mes agents ont appelé et ont dit: ‘Ils font ça. , ‘Et si …?’, Et ils ont quatre ou cinq épisodes prévus, vous pouvez tout faire en un (jour). ” Je dis: “ Peu importe, je me fiche de l’argent, peu importe, oui, quoi Je vais le faire. Absolument. Toute la journée, tous les jours », a expliqué Grillo.

De plus, l’acteur a rapporté que ses scènes avaient été enregistrées il y a plus d’un an, donc il ne se souvient plus de beaucoup de lignes, en plus du fait que Marvel Studios ne lui a donné que le scénario de la séquence qu’il a faite, donc il ne sait pas exactement de quoi parlent les épisodes auxquels il a participé, ceci pour éviter les spoilers.

Pour ceux d’entre vous qui ne se souviennent pas de Crossbones, il a fait ses débuts au MCU pour le film ‘Captain America: The Winter Soldier’ ​​en tant que Agent HYDRA infiltré dont la mission est de détruire Steve Rogers et ses alliés, il est ensuite revenu dans ‘Civil War’, où sa mort a fait exploser (littéralement) la série d’événements du long métrage et est finalement revenue dans ‘Avengers: Endgame’, pour un bref caméo.

Outre le retour de Crossbones dans ‘What If …?’, Il y aura d’autres stars de la franchise comme Sebastian Stan (Winter Soldier), Samuel L.Jackson (Nick Fury), Hayley Atwell (Peggy Carter) et même Chadwick Boseman (Black Panther), étant le dernier travail qu’il a fait pour Marvel Studios.

Les 10 épisodes de ‘Et si …?’ sortira à l’été 2021 sur la plateforme de streaming de la maison de Mickey Mouse, alors pour embaucher Disney +, cliquez ici.