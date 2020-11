La plateforme HBO Max Il travaille actuellement avec DC et Warner pour plusieurs projets, allant de la série au cinéma, certains d’entre eux très ambitieux tels que «Ligue de justice de Zack Snyder», qui est prévue pour 2021 ou la première de ‘Wonder Woman 1984’ le 25 décembre, mais apparemment, il y a un autre projet important qui est à l’étude, car HBO Max prépare une série de «Joker», où nous verrons le développement d’autres méchants importants.

Le film ‘Joker’ par Todd Phillips et Joaquin Phoenix C’était une surprise même pour Warner, car avec un petit budget, il est devenu le film le plus rentable au monde, ainsi que plusieurs récompenses dans le monde, mais malgré l’insistance de Warner, ils n’ont pas réussi à convaincre. à Todd Phillips et Joaquin Phoenix pour une suite.

Selon les informations provenant de sources proches de la plateforme, HBO Max prépare une série ‘Joker’, bien qu’il se concentrera davantage sur la ville de Gotham et le développement des différents méchants dans cette perspective décadente et il n’est pas exclu qu’il puisse y avoir un camée ou une petite participation de Joaquin phénix ou enfin voir une version plus adulte de Bruce Wayne ou Batman, bien que l’intrigue possible soit toujours en développement.

Curieusement, ce n’est pas la seule série sur laquelle on travaille pour la plateforme liée à un film de DC, car elle cherche également à développer une série centrée sur la police de Gotham, qui sera connectée au film. ‘The Batman’ de Matt Reeves et Robert Pattinson, bien qu’ils soient encore en train de planifier et de chercher comment il se connectera avec ce film ou avec une suite possible.