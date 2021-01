Mexico – Le président des États-Unis, Joe Biden, a marqué son entrée à la Maison Blanche à Washington avec des décrets pour inverser les politiques promues par le gouvernement de son prédécesseur Donald Trump, notamment le retour à l’Accord de Paris sur le climat, l’annulation de la décision de quitter l’OMS et les changements migratoires.

Au moins six de ces décrets Ils traiteront de l’immigration, selon une note de service, ce qui en fera un objectif majeur du premier jour du président.

Dr Eduardo Rosales Herrera, professeur académique de l’Université nationale autonome du Mexique, expert en questions internationales, a expliqué aux microphones de Siete24.mx, qui pourraient être le chemin emprunté par l’administration Biden sur les questions prioritaires avec le Mexique.

Le spécialiste des questions internationales, a souligné qu’en politique d’immigration, le démocrate cherchait un décret abrogeant les Donald Trump, sur l’application de la loi interne sur l’immigration, ainsi que sur l’arrêt de la construction du mur frontalier avec notre pays, cela inclut également la déclaration d’urgence nationale, a souligné le Dr Rosales Herrera.

“Ce qui a généré d’âpres luttes qui ont agité la présidence Trump”, a déclaré Eduardo Rosales.

Sur les politiques énergétiques, il pourrait y avoir des différences …

D’autre part, l’administration Le démocrate pourrait défendre les investissements américains affectés par les politiques mexicaines telles que l’annulation des enchères d’électricité, la modification des certificats d’énergie propre (CEL).

Le spécialiste international prévoit que une fois que les États-Unis auront rejoint le traité international de l’Accord de Paris, Biden exercera une pression d’une manière ou d’une autre sur toutes les nations.

Pour qu’ils s’engagent à atteindre les objectifs de développement durable.

Cela pourrait représenter pour le Mexique une confrontation possible à court terme, car il ne faut pas oublier que la politique énergétique du gouvernement de López Obrador.

Quoi Il vise à renforcer les entreprises publiques (Pemex et CFE), qui ont provoqué un blocage des investissements privés (nationaux et étrangers) dans le secteur.

La preuve en est la restriction de participation à partir de sources d’énergie renouvelables, contrairement à l’utilisation accrue de combustibles fossiles hautement polluants.

Cependant, et selon le Docteur Rosales, il y a un point encore plus inquiétant: les engagements au sein du Traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC) ce que le Mexique ne respecte pas.

«Dernièrement, d’autres pays de L’Amérique latine est devenue plus attrayante en termes d’énergie propre et même en matière d’exploration et d’extraction d’hydrocarbures que le Mexique. “, stressé.

Au sujet du trafic de drogue, le trafic d’armes et le blanchiment d’argent font partie des priorités du gouvernement démocrate, selon Rosales, professeur universitaire de l’Université nationale autonome du Mexique.

Cependant, il n’y a toujours pas de cap clair, car il arrive le pire moment de la DEA, (Drug Control Administration), au Mexique, quand l’agence est vilipendée par López Obrador et par le procureur général Alejandro Gertz.

Après l’arrestation et après libération de l’ancien secrétaire général, Salvador Cienfuegos.

