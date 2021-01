L’une des séries les plus appréciées de ces dernières années est ‘Sexe et la ville’, Cal a montré une version différente des femmes avec des thèmes beaucoup plus profonds et pleine de liberté, sans négliger le divertissement, c’est pourquoi elle est devenue une série presque culte qui a ensuite réussi à atteindre le grand écran, donc Un retour de ces femmes avait fait l’objet de rumeurs ces derniers mois et le redémarrage de «Sex and the City» pour HBO Max a finalement été confirmé.

La série ‘Sex and the City’ diffusée entre 1998 et 2004 et a eu un total de six saisons, ce qui a conduit à la célébrité de ses protagonistes, y compris Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon et Kristin Davis, en plus d’avoir deux tranches dans le cinéma en 2008 et 2010, qui n’a pas reçu l’accueil attendu du public.

À travers leurs réseaux sociaux, les actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis ont partagé une vidéo qui Confirme le redémarrage de ‘Sex and the City’ pour HBO Max, qui sera nommé ‘Et juste comme ça’ et devrait être une série limitée de dix épisodes, où Michael Patrick King reviendra en tant que producteur exécutif avec ses protagonistes.

Les rumeurs du retour de cette série avaient commencé depuis décembre et soulevaient de grands doutes sur la participation de Kim Cattrall comme Samantha Jones, qui a refusé de revenir au personnage et il est très probable qu’il ne reviendra pas pour ce redémarrage attendu pour la plateforme HBO Max, qui n’a pas encore de date de début d’enregistrement ou de date de sortie possible, mais cela pourrait bien être au début ou à la mi-2022.