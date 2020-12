Un grand succès télévisé est sur le point de revenir dans un remake produit par le créateur de ‘Riverdale’ et ‘Chilling Adventures of Sabrina’ Roberto Aguirre-Sacasa, puisqu’il a été informé cette semaine qu’ils développent déjà le redémarrage de ‘True Blood’, la série vampire qui a marqué une génération d’adolescents et de jeunes adultes.

Selon un rapport de TvLine, ce redémarrage de la série participera non seulement à Aguirre-Sacasa en tant que producteur exécutif, il rejoint également Jami O’Brien, créateur de ‘NOS4A2‘, qui écrira également le pilote de la série et le dernier mais non le moindre sera le cerveau du spectacle de vampires, Alan Ball. Cependant, les acteurs qui joueront les personnages dont le public est tombé amoureux sont encore inconnus.

Le synopsis de la série se lit comme suit: “ Dans les temps modernes, les vampires parcourent la Terre et sont des ennemis mortels des humains. Cependant, un substitut au sang humain a été trouvé, un substitut que les vampires peuvent consommer avec le même effet que le sang humain. C’est “True Blood”. Désormais, les humains et les vampires peuvent coexister en harmonie et même nouer des relations. Mais il y aura toujours des éléments malhonnêtes des deux côtés prêts à exploiter la trêve difficile.

L’une des raisons pour lesquelles ils redémarreront “ True Blood ” est le succès de leurs sept saisons, où la mythologie des vampires est combinée avec des thèmes de drame, de suspense et de romance destinés à un public adulte, qu’à l’époque (milieu des années 2000) un tel concept n’avait pas été vu à la télévision.

Sa date de sortie n’a pas encore été confirmée ni celle du début de ses enregistrements, il faudra donc être attentif aux prochaines mises à jour. En ce moment, Roberto Aguirre-Sacasa attend le lancement de la dernière saison de ‘Chilling Adventures of Sabrina’, qui arrivera sur Netflix le 31 décembre 2020.